Luis Silva (PR): “Los derechos reproductivos de las mujeres no son esenciales en una Constitución”

8 de Mayo de 2023

Luis Silva, consejero constitucional de Republicanos por la Región Metropolitana, entregó las directrices de lo que será su labor en la instancia y apuntó, por ejemplo, que la Constitución no debe considerar los derechos reproductivos de las mujeres.

En entrevista con CNN Chile, Silva indicó que están abierto al diálogo “en todas aquellas materias con margen de opinión, pongo de ejemplo la duración del periodo presidencial ¿cuánto debe ser? Se pueden generar cruces y alianzas imprevistas, porque se tratan de temas súper opinables”.

Sin embargo, Luis Silva fue categórico respecto a si se deben considerar los derechos reproductivos de las mujeres en la Carta Magna: “Creo que no. Tenemos cinco meses y el tema, como otros muchos, son tremendamente divisivos, controversiales. Los cinco meses se harían pocos solo para resolver esa diferencia”.

“Lo más responsable de las mayorías, que vamos a ser nosotros, y las minorías es centrarse en aquello en lo que es esencial en una Constitución y los derechos reproductivos no son esenciales en una Constitución”, recalcó.

Sobre las palabras de su hermano, el cineasta Sebastián Silva, que lo tildó de “peligro nacional”, Luis Silva indicó que esto responde “a las diferencias que tenemos en materia política. No me sorprende, porque ya me lo ha dicho antes en distintos tonos. Desde mi parte, no existe el ánimo de referirme a ninguno de mis hermanos como un peligro nacional”.