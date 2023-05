Luis Silva, consejero republicano: “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?

14 de Mayo de 2023

Luis Silva, consejero republicano de la región Metropolitana, dejó ver cómo será la relación entre el Partido Republicano, que obtuvo mayoría en el Consejo Constitucional, con el resto de los miembros de la instancia.

En entrevista con Diario Financiero, Silva también tocó tópicos de su vida personal, como el quiebre con sus hermanos Valentina y Sebastián Silva.

“Con el tiempo fue agudizándose la significación de que yo fuera católico, de que fuera del Opus Dei. Pero podíamos estar juntos, incluso era divertido. Y conocí a sus parejas, a Pedro Peirano, conversaba con ellos, no había problema en ello. Pero cuando me hice republicano, ahí saltaron los tapones (…) Los problemas empezaron, en el fondo, cuando yo salí del clóset. Cuando yo hago explícita mi posición política”, argumentó el académico.

Junto con ello, se mostró en contra de los actos de violencia, apuntando que “es distinto diálogo que acuerdo. Cuando tú te abres a dialogar con un compadre que te dice ‘me ofende lo que dices, me ofende lo que piensas’, se acabó el diálogo. ‘Viejo, yo no puedo llegar a acuerdos contigo, porque tengo que renunciar a lo que pienso para que tú no te sientas ofendido’. La izquierda juega mucho con el sentimiento de culpa para manipular, porque la culpa es una excelente herramienta de apoyo para palanquear“.

“No es nada contra los gays. En mi equipo hay varios gays. Tengo un montón, no sé si de amigos, pero gente buena onda y un montón de republicanos que son gay. Que hagan lo que quieran. Pero si quieren transformar en políticas públicas, vamos a discutirlo políticamente. Y si tienes más votos que yo, se toma la decisión que a ti te gusta. Y si yo tengo más votos que tú, se toma la decisión que yo creo que es correcta. Cuando me siento obligado a decir lo que pienso es cuando se trata de convertir en políticas públicas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario o el aborto”, reflexionó Luis Silva.

En esta línea, adelantó cómo será la discusión en el Consejo Constitucional, indicando que “¿por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo”.