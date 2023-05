Luis Silva se desdice de sus polémicas palabras: “No fue una buena entrevista”

14 de Mayo de 2023

Silva detalló que "en los próximos días nos concentraremos en prepararnos para este enorme desafío. Y con mucha humildad, haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso".

Compartir

Luis Silva, consejero republicano de la región Metropolitana, salió al paso de la polémica generada por sus dichos, donde recalcó la relación que tendrá la bancada de su partido con el resto de sus pares en el Consejo Constitucional.

“¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo”, expresó al Diario Financiero.

Junto con ello, Luis Silva agregó que “no es nada contra los gays. En mi equipo hay varios gays. Tengo un montón, no sé si de amigos, pero gente buena onda y un montón de republicanos que son gay. Que hagan lo que quieran. Pero si quieren transformar en políticas públicas, vamos a discutirlo políticamente. Y si tienes más votos que yo, se toma la decisión que a ti te gusta. Y si yo tengo más votos que tú, se toma la decisión que yo creo que es correcta. Cuando me siento obligado a decir lo que pienso es cuando se trata de convertir en políticas públicas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario o el aborto”.

Frente a la controversia generada por sus dichos, Luis Silva se valió de sus redes sociales para desdecirse.

“Debo reconocer que no fue una buena entrevista hoy en el Diario Financiero. Nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos”, puntualizó.

Silva detalló que “en los próximos días nos concentraremos en prepararnos para este enorme desafío. Y con mucha humildad, haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso. Seguiré con buena fe tratando de dar lo mejor para Chile”.