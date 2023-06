“Nunca faltan las críticas”: Camila Vallejo defiende arribo de Ignacio Achurra a La Moneda

14 de Junio de 2023

Con esto, Achurra se suma a los ex convencionales Ricardo Montero, César Valenzuela, Tomás Laibe, Jeniffer Mella, Rosa Catrileo, Patricio Fernández y Beatriz Sánchez, quienes también desempeñan funciones en el aparato estatal.

Compartir

La vocera Camila Vallejo salió al paso de los cuestionamientos de la oposición, por el nombramiento del actor y ex convencional Ignacio Achurra como nuevo director de la División de Organizaciones Sociales (DOS).

Vallejo indicó que el arribo del militante de Convergencia Social apunta a “la incorporación de su experiencia en el mundo sindical, social, cultural que permite reforzar ese vínculo”.

Junto con ello, aseguró que las críticas “nunca faltan”, pero recalcó el Ejecutivo rescata “su experiencia, incluso antes de ser ex convencionales (…) no sé si hay alguien que crea que el hecho de ser ex convencional lo inhabilita”.

La vocera de Gobierno sostuvo que la labor de Ignacio Achurra será “fortalecer o robustecer un proyecto que es es ambicioso, altamente desafiante, que implica sacar adelante un programa y siempre estar fortaleciendo el vínculo con el mundo social, cultural”.

Consultado sobre si el actor era amigo de Gabriel Boric, Vallejo se limitó a señalar que “acá son militantes y los militantes se conocen cuando son parte de un partido (…) sólo él define cuáles son sus amistades, pero hay un proyecto común”.

Por su parte, desde Convergencia Social pusieron énfasis que “Ignacio Achurra realizará un aporte relevante en la labor primordial de vincular el trabajo del Gobierno con las organizaciones sociales y promover su participación en las políticas públicas”.

Con esto, Achurra se suma a los ex convencionales Ricardo Montero, César Valenzuela, Tomás Laibe, Jeniffer Mella, Rosa Catrileo, Patricio Fernández y Beatriz Sánchez, quienes también desempeñan funciones en el aparato estatal.