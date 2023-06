Los motivos de Catalina Pérez para suspender sus funciones en la Mesa de la Cámara

20 de Junio de 2023

El millonario acuerdo al que llegó su pareja con el Seremi de Vivienda de Antofagasta ha escalado a un punto en que la vicepresidenta congeló su cargo.

Si bien ha asegurado que no renunciará a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez anunció la mañana de este martes que suspende su participación en la Mesa mientras se aclare la polémica en la que está envuelta durante los últimos días tras conocerse un millonario acuerdo al que llegó su pareja Daniel Andrade con el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.

“Han sido días duros, pero no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza. El daño que a mí se me ha infringido no puedo permitir se infrinja también al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político que cuidar y necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones”, expresó la diputada al momento de dar a conocer la noticia.

“No presento una renuncia a la Mesa de la Cámara, lo que hago es suspender mis actividades dentro de la Mesa y la renuncia la presentaré cuando corresponda según los plazos”, expresó la parlamentaria tras la moción de censura que fue presentada por la UDI.

La Fundación Democracia Viva, donde participaba su pareja como representante legal, recibió 426 millones de pesos de la secretaría regional ministerial que lideraba el renunciado Carlos Contreras como apoyo de la cartera para la iniciativa de intervenir en campamentos y trabajar con el objetivo de erradicarlos en una zona donde esta problemática ha aumentado en los últimos años.

En detalle, la fundación recibió $200 millones el 3 de octubre del año pasado, el 27 de ese mismo mes fue depositado un monto de $170 millones y el 19 de diciembre otros $56 millones que eventualmente estaban destinados a proyectos sociales con estas familias que viven en los asentamientos antofagastinos.

Reconocen que fue un “error”

Daniel Andrade, por su parte, defendió a su pareja Catalina Pérez y aseguró que no existe delito ni conflicto de interés. Sí reconoció que fue un “error político”, así como también lo hizo el ahora ex seremi al momento de dejar su cargo para no dejar espacio a especulaciones.

En tanto, desde Revolución Democrática, su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, aseveró que “desde el punto de vista legal, la información que tenemos hasta ahora es que no hay nada irregular. Otra cosa es que haya un error político que no se previó por parte del seremi y Daniel Andrade”.

“Son cosas distintas (…) En principio estaríamos hablando de una falta de prudencia, un error político, de no prever que esto podría generar una consecuencia de un manto de duda frente a un convenio”, agregó.