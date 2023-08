“Los que tienen más, que pongan más”: los detalles del nuevo pacto fiscal que presentó el Gobierno

1 de Agosto de 2023

El presidente Gabriel Boric presentó la iniciativa legislativa a través de una cadena nacional.

Compartir

Cinco meses después del rechazo que la Cámara de Diputados le entregó a la Reforma Tributaria que ingresó el Gobierno, la mañana de este martes el presidente Gabriel Boric, en cadena nacional, presentó el denominado “Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar“.

El mandatario inició su discurso, el que realizó desde un cité en Independenica, destacando los resultados de la última Encuesta Casen que destacó la disminución de la pobreza al 6,5%. “Esta es la tasa más baja en la historia de Chile y nos sitúa como el país con menos pobres de toda América Latina”, indicó.

Después de eso, Boric comenzó a detallar las razones del denominado “Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar“, e insistió con sus críticas para los sectores de oposición, como la UDI, que se ha alejado de las tratativas para conseguir este acuerdo que busca recaudar más fondos para, entre otros objetivos que presentó, mejorar las pensiones y aumentar la PGU a $250 mil, fortalecer el sistema de salud, la seguridad ciudadana con US$1.500 millones más y contar con un sistema tributario más justo.

“Necesitamos mayor crecimiento y recursos permanentes. Se requiere que los que tienen más, pongan más”, expresó el presidente de la República.

“No vamos a insistir en el Senado (con la Reforma Tributaria) después del rechazo en la Cámara de Diputados. Hubo un sector que no quiso hacerlo y ustedes saben quiénes son. Mi Gobierno no descansará en aumentar las pensiones, cómo no nos vamos a poner de acuerdo en mejorarle la vida a ellos. La prioridad son ustedes y hay que sumar recursos para personas que han dado su vida en el trabajo”, complementó el Presidente, quien apunta a recaudar 8 mil millones de dólares con estas nuevas disposiciones que ingresarán separadas al Congreso Nacional.

Los lineamientos del pacto fiscal

Según explicó el presidente Gabriel Boric, este pacto fiscal está estructurado en seis lineamientos, entre los que se destacan aporte del crecimiento, reforma del Estado, fortalecimiento de la fiscalización tributaria y los impuestos pagados por sectores de mayores ingresos.

Principios para un sistema tributario moderno: se propone estructurar el esfuerzo tributario en dos iniciativas, mejorando la eficiencia de la fiscalización y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como una reforma de la tributación a la renta, tanto de empresas como de personas, en la perspectiva de elevar el aporte de las personas de mayores ingresos.

Prioridades del gasto en favor de chilenos y chilenas: la iniciativa incluirá incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, así como beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño “para que la dueña del almacén, de la ferretería o el dueño de la panadería tenga una nueva normativa”, según dijo Boric. Se estima que estos incentivos tendrán un costo fiscal de 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Fortalecimiento de la fiscalización tributaria: “No queremos y no permitiremos que la corrupción se instale en la patria. Caiga quien caiga, acá no haremos perdonazos ni esconderemos debajo la alfombra a quienes cometan delito”, anunció respecto a la transparencia y las medidas de quienes evadan o no cumplan con la ley.

Crecimiento, inversión y productividad: se buscará reducir la informalidad en el trabajo, aumentar la productividad y se incentivará la inversión con 38 medidas que irán siendo presentadas de forma paultatina a medida que avanzan las conversaciones con organismos como, por ejemplo, la CPC.

Transparencia en el gasto: en este ítem se apunta a la eficiencia y la calidad de los servicios que ofrece el Estado.

Sistema de seguimiento de los compromisos: el pacto fiscal incluye un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los acuerdos que se asuman, de modo de tener la seguridad de que las cosas se hagan a tiempo, se hagan bien, y den los resultados esperados.

“Estamos dispuestos a conversar, a mejorar las herramientas y esperamos encontrar en los diferentes actores políticos la disposición a concurrir a lo que puede ser un importante acuerdo político y económico en años”, cerró Gabriel Boric