Orsini y Soto votaron a favor: Cámara aprueba proyecto para pedirle a Boric la renuncia de Jackson

3 de Agosto de 2023

Entre los votos a favor de esta solicitud, hay dos oficialistas, quienes dieron sus respectivas explicaciones.

Durante la jornada de este miércoles, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto donde se le solicita al presidente Gabriel Boric que exija la renuncia del ministro de Desarrollo Social y Familia (Mideso), Giorgio Jackson.

Con 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones, la iniciativa legislativa obtuvo las preferencias necesarias para solicitar al mandatario la salida del secretario de Estado “por su deficiente gestión al frente del Mideso, especialmente en lo referente al Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia que ha resultado en la grave vulneración de los derechos de los niños y adolescentes”.

Pero no fue lo único, pues se exige “que realice una revisión exhaustiva de los vínculos del ministro Kenneth Giorgio Jackson Drago con el partido Revolución Democrática (RD) y su presunta participación en el Caso Convenios, para garantizar la transparencia y probidad en el ejercicio de funciones públicas”.

Uno de los votos fundamentales a favor de esta moción fue el de Raúl Soto. El militante del Partido por la Democracia (PPD) y ex presidente de la Cámara Baja se sumó a la oposición con su preferencia porque, según él, “cuando hay un problema grave y profundo no me pidan mirar al techo, no podría dormir tranquilo”.

“Es un acto de lealtad tratar de decirle al Gobierno que, cuando las cosas se están haciendo mal, es necesario cambiar el rumbo y tomar decisiones drásticas. Boric está rodeado de aduladores que le dicen que sí a todo y yo no soy de aquellos”, dijo el diputado en Cooperativa.

Orsini votó a favor, pero…

Otro de los votos a favor de solicitar la salida al ministro Giorgio Jackson fue el de Maite Orsini. Su preferencia es una de las 68 que quedaron registradas, sin embargo, todo se trató de un error, según quedó estipulado en el acta de la sesión.

La parlamentaria de Revolución Democrática pidió rectificar su voto mientras que Carlos Bianchi, Marta González, Pamela Jiles, Camila Musante y Joanna Pérez fueron los diputadas y diputados que se abstuvieron.