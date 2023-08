VIDEO – Gabriel Boric: “Jamás me he llevado plata, los que lo hagan tienen que pagar”

7 de Agosto de 2023

El presidente de la República interrumpió una transmisión en línea en el contexto del Día de la Niñez para responder a un usuario que le preguntó: "¿Cuánta plata se ha llevado?".

En el contexto del Día de la Niñez que se celebró durante este domingo, el presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de Instagram para reaccionar una serie de cartas que varios niños y niñas le han hecho llegar. En ellas pudo conocer los deseos de los pequeños escritores.

Sin embargo, esta intervención ha hecho noticia por la respuesta que el mandatario le hizo a un usuario que comentó su lectura.

Una de las personas que estuvo atenta a la transmisión en vivo que realizó en su domicilio del Barrio Yungay, en Santiago, le consultó directamente a la máxima autoridad del país: “¿Cuánta plata se ha llevado?“.

La pregunta motivó una respuesta inmediata de Gabriel Boric, quien insistió en que los involucrados en el Caso Convenios y las eventuales irregularidades con fundaciones deben pagar ante los tribunales de justicia si se comprueban los delitos.

“Yo no me he llevado plata, jamás. Y los que lo hagan, tienen que pagar y tienen que responder ante la justicia como corresponde, y devolverlo. Eso no lo vamos a justificar jamás”, expresó el presidente de la República.

Las emociones personales no importan para Boric

En esa misma línea, el presidente Gabriel Boric dejó en claro durante la transmisión en Instagram que “no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas, no se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos”.

“Sepan que para mí ha sido muy importante, muy duro, pero no duro como términos personales, no importan mis emociones en todo esto, es algo que no podemos tolerar no más, en esto no hay nadie… No se pueden meter las cosas bajo la alfombra”, replicó el mandatario.

Boric, de paso, abordó los cuestionamientos por su manejo en La Moneda y que según él, lo hacen desde cuentas anónimas.

“Esto habla de la calidad de estas personas. Siempre me ha sorprendido, para quienes nos están viendo, los que se meten para… Bueno, la mayoría se mete para hacer preguntas, para plantear dudas, críticas que son muy legítimas, pero hay gente que se mete a insultar y es muy raro. Yo creo que habla mucho más de ellos que de nosotros, así que lo lamento por ustedes, espero que estén mejor”, dijo.