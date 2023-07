“No está en duda el convenio”: Gobierno aclara el “error” que provocó la salida de Andrea Gutiérrez

30 de Julio de 2023

La ministra Carolina Tohá destacó que en el Gobierno no hay una disputa con Andrea Gutiérrez porque "ella reconoce que se equivocó".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este domingo a la renuncia de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, la que se concretará este lunes 31 de julio.

En el programa Estado Nacional, la secretaria de Estado quiso dejar en claro que el convenio con la Corporación para el Desarrollo de Santiago “no está en duda“, sino que el “error” que se cometió es que este acuerdo se firmó con quien fuera su ex empleador.

“Esto es muy sencillo (…) Se firmaron dos contratos con actividades ligadas a la Corporación para el Desarrollo de Santiago, ese es su antiguo empleador y eso no debiera hacerse. Ella en esto cometió un error, no está en duda el convenio, la dificultad es que ella antes trabajaba ahí. No hay una disputa con ella, ella reconoce que se equivocó“, indicó la titular de Interior.

En ese sentido, aseveró que “en el caso del convenio al ex empleador, es nítido que hay una falta, en eso no hay duda, y por eso se aceptó que renunciara. Es algo lamentable, pero cuando pasa, se ha hecho lo que se debe hacer“.

El sumario anunciado por el presidente Gabriel Boric

Consultada por el sumario administrativo en contra de Andrea Gutiérrez que ordenó el presidente Gabriel Boric, la ministra Carolina Tohá indicó que “es lo que corresponde cuando hay una irregularidad administrativa“.

Aún así, recalcó que “no quiere decir que hay delito” porque “cuando hay sospecha de delito se dice a los tribunales“.

Ante la renuncia de tres seremis y dos subsecretarias en el marco del caso Convenios, la ministra Tohá destacó que en el Gobierno “hubo reacción, no hubo pasividad ni defensas corporativas”.