Cristóbal Urruticoechea devuelve $7 millones por gastos de su ex pareja en combustible con cargo al Congreso

Urruticoechea entregó un cheque por poco más de $7 millones por cargas de combustibles concretadas en Copec, quedando aún un saldo por pagar de $650 mil, correspondiente a Petrobras.

El diputado Cristóbal Urruticoechea (IND-REP) anunció que devolvió a la Cámara de Diputados $7 millones, correspondiente a parte del gasto realizado por Tamara Küpfer, su ex pareja, en cargas de combustible para uso personal a través de la tarjeta que el Congreso entrega para los traslados de los parlamentarios.

Esto, a través de una declaración enviada a Ciper, el mismo medio que denunció que Urruticoechea le entregó su tarjeta a su ex pareja, quien comenzó a cargar bencina en servicentros a cuenta de la Cámara Baja desde 2018.

“Me enteré de transacciones de bencina en mi ausencia, de las que no participé y no tuve conocimiento. Hoy estoy pasando por un hecho doloroso de separación por lo que no tengo posibilidad alguna de discusión con quién realizó dichas transacciones”, declaró el diputado.

Cristóbal Urruticoechea, quien debió renunciar a Republicanos por esta polémica, precisó que “como las transacciones están cargadas a mis asignaciones, consideré ético y moral devolver hasta el último peso y eso fue lo que hice, sin presión alguna, el 3 de este mes (mayo)”.

“Efectivamente, el día 6 de mayo de 2024, depositamos en la cuenta corriente fiscal de esta institución un cheque del diputado señor Urruticoechea por la suma de $7.047.051, documento que se entregó voluntariamente en esta secretaría el día viernes 3 de mayo del año en curso”, ratificó el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros.