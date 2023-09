Las palabras de Pablo Teillier a Gabriel Boric: “Quiero decirle que mi padre lo admiraba mucho, lo quería”

1 de Septiembre de 2023

Pablo Teillier, hijo del fallecido presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, encabezó las exequias del dirigente político en el Cementerio General, donde dedicó sentidas palabras para relatar la relación entre su padre y el presidente Gabriel Boric.

“Quiero agradecer a nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, por las visitas a nuestro padre, no sólo por la presencia en estos ritos, sino también por sus visitas que a mi padre lo hicieron inmensamente feliz, se sintió muy reconocido. Muchas gracias de todo corazón”, indicó Teillier.

En esta línea, precisó que “soy testigo de las frases del presidente respecto a mi padre. Querido presidente, quiero decirle que mi padre lo admiraba mucho, lo quería, le tenía buena barra. Siéntase con el apoyo de nuestra familia, con el apoyo de nuestro partido, usted sabe que nuestro partido se porta lealmente con los Presidentes de la República. Nuestro apoyo para usted”.

“Nuestro partido conoce el dolor, conoce lo que significa sentir la ausencia de esposos, hijas, hijos, y que como familia nos sentimos parte de ese dolor. Y le hacemos un llamado humildemente desde este lugar a sectores políticos, que por favor dejen de relativizar lo que pasó hace 50 años atrás. Las desapariciones no son ficción, las fusiladas y los fusilados no son ficción, las torturadas y los torturados como mi padre, no fueron invención del marxismo. Existieron, como existieron los centros de tortura, existió un Estado que se dedicó al exterminio. Le decimos al país, sin odio y sin rencor, dejemos de relativizar los crímenes cometidos por la dictadura”, puntualizó Pablo Teillier.