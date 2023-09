“Derechamente mentiroso”: la impensada pelea entre Teresa Marinovic y José Antonio Kast

5 de Septiembre de 2023

La ex convencional criticó la publicación de información falsa por parte del ex candidato presidencial.

En las últimas horas, Teresa Marinovic le dedicó un duro mensaje a José Antonio Kast en la red social X (ex Twitter), donde criticó su celebración a las enmiendas aprobadas en el Consejo Constitucional, gracias a la mayoría que tiene Chile Vamos y el Partido Republicano.

En dicha plataforma, el ex candidato presencial se refirió a la aprobación de la denominada Defensoría de las Víctimas, la que sería directamente en apoyo de “los millones de chilenos víctimas de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico“, el cual acompañó con un video.

A raíz de esto es que la fundadora de la Fundación Nueva Mente arremetió contra el líder republicano, donde lo acusó de ser “derechamente mentiroso“.

En la publicación, Tere Marinovic le dijo a José Antonio Kast que “este video al igual que tu tweet reciente, en que señalas que desde hoy las víctimas tendrán apoyo es derechamente mentiroso“.

Esto, porque, según explicó, “la enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el pleno por el Consejo, y no es serio ni responsable darla por aprobada.”.

“Incluso después de votada por el consejo, la norma vuelve a los expertos. Y solo entra en vigencia con el texto aprobado“, agregó la ex convencional en la red social X.

La molestia de Teresa Marinovic

Según publicó La Tercera, Teresa Marinovic apunta a que su molestia radica en que republicanos asuma que por la aprobación en las comisiones, ya se den un hecho de que las enmiendas serán una realidad.

“La mayoría de las veces hemos coincidido en términos políticos, y siempre he admirado su coherencia, su valentía y su calidez. Pero ahora último, creo que tanto él como el partido han equivocado el camino. En todo caso, lo que me impulsó a manifestar públicamente y duramente mis diferencias, no fue eso, sino la publicación de información engañosa”, declaró al citado medio.

En esa misma línea, agregó que “primero, porque estimo que la verdad es un límite que no se debería traspasar. Segundo, porque eso puede inducir a las personas a aprobar un texto sobre la base de normas que quizá ni siquiera se aprueben. No juzgo intenciones, lo que es un hecho es que el partido ha publicado y Kast difundido no solo uno sino varios videos de este tipo“.