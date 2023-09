La agenda de actividades de Gabriel Boric por los 50 años del golpe de Estado

9 de Septiembre de 2023

El presidente encabezará las diversas actividades programadas para este lunes en el Palacio de La Moneda, donde recibirá a invitados nacionales e internacionales.

El presidente Gabriel Boric encabezará diversos actos este lunes 11 de septiembre, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En el Palacio de La Moneda, el mandatario recibirá a presidentes y ex presidentes, además de otras autoridades internacionales, quienes fueron invitados a estas ceremonias.

Entre las figuras que ya han sido confirmadas están Frank-Walter Steinmeier (Alemania), Alberto Fernández (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Manuel López-Obrador (México), Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal) y Luis Lacalle Pou (Uruguay).

En cuanto a ex mandatarios y otras autoridades, también dirán presentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, ambos ex presidentes de Colombia; Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica; Felipe González, ex presidente de España; Tarja Halonen, ex presidenta de Finlandia; Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal de Honduras; José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay; Massimo D’alema, primer ministro de Italia; y Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana.

La agenda de Boric para el 11 de septiembre

Hasta el momento, este lunes 11 de septiembre de 2023, el presidente Gabriel Boric recibirá en La Moneda, a las 08:00 horas, a los mandatarios internacionales, ex jefes de Estado e invitados extranjeros.

Así, a las 08:30 horas, oficiará un desayuno a autoridades e invitados especiales en el Salón Montt Varas de la sede de Gobierno, donde pondrá a disposición el “Compromiso de Santiago“, el cual ya firmó junto con Michelle Bachelet, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, al cual se podrán suscribir los invitados.

A las 09:40 horas, los invitará a un recorrido por el Palacio de La Moneda, el que incluirá el paso por el interior de Morandé 80 y el Patio de Los Canelos.

20 minutos más tarde, a las 10:00 horas, se llevará a cabo un acto ciudadano en la Plaza de la Ciudadanía, que contará con la participación de Valentín Trujillo, la presentación Cueca Sola, la declamación de poetas, las palabras de invitados internacionales y nacionales y el discurso del presidente Gabriel Boric a las 11:30 horas. También incluirá un show musical, donde se presentaría Mon Laferte.

A las 16:00 horas, por último, en el Patio de los Cañones, se realizará un acto por las y los defensores de la democracia.