Tribunal Supremo del PDG suspende militancia de directiva tras no llamar a elecciones internas

3 de Octubre de 2023

El estamento del PDG dio cuenta de una serie de irregularidades por parte de la presidenta del Tribunal Supremo, Lilian Hole, y la directiva nacional liderada por Luis Moreno

El Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG) dio cuenta de la dura crisis que enfrenta la colectividad fundada por Franco Parisi, tras suspender la militancia de toda su directiva por no convocar a elecciones internas en agosto pasado.

Junto con ello, recurrirán al Ministerio Público por eventual falsificación de instrumento privado y abuso de firma en blanco para expulsar a militantes.

Esto, luego que el Tribunal Supremo dictó la expulsión definitiva de 10 militantes en abril pasado, pero “aparece suscribiente del fallo el señor Cristian Ramírez Quiroz, en calidad de subrogante, no obstante no estar habilitado para el ejercicio de dicho cargo, toda vez que no fue ratificado por el Consejo General”.

Ante esto, se señaló que esta expulsión carece de legitimidad y ordena la reincorporación de los militantes involucrados y “obligan a este tribunal a poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos para su investigación penal”.

Frente a esto, se suspendió la militancia de Lilian Hole y la revisión de todos expedientes de expulsión de militantes desde julio de 2021 a la fecha.

Junto con ello, la directiva actual finalizaba sus funciones en agosto pasado, pero ante el no llamado a elecciones, el Consejo General se autoconvocó y organizó un proceso eleccionario para este 15 de octubre.

Sin embargo, el Tribunal Supremo también lo suspendió por “los claros vicios legales y procedimentales hasta aquí evidenciados”, ya que el reglamento interno de elecciones fue invalidado por el Servicio Electoral, por lo que abrió un sumario contra la mesa y su salida de sus cargos.

Ante esto, el abogado Pablo Farías planteó que “los escritos (del Tribunal Supremo) contienen múltiples faltas al debido proceso; confunden los derechos de los afiliados con las atribuciones de los órganos internos, sin mencionar las facultades establecidas en la ley y en nuestros estatuto; poco ayuda la viciada comprensión jurídica, eso sin comentar el análisis anónimo de las últimas resoluciones del supuesto Tribunal Supremo”.