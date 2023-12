Kast confirma una tercera candidatura presidencial y descarta primarias con Chile Vamos

22 de Diciembre de 2023

El líder republicano dijo que no tiene problema en enfrentar en esa instancia a la ex presidenta Michelle Bachelet y aseguró que cualquier candidato del actual gobierno "va a perder, porque es un desastre".

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, confirmó su tercera candidatura presidencial, tras asegurar que estará en la papeleta de las elecciones en 2025.

En el programa Estado Nacional de TVN, el ex diputado sostuvo que “no hay primera sin segunda, y segunda sin tercera“. Descartó, sin embargo, la opción de una primaria con Chile Vamos para elegir a un solo candidato del sector.

“Uno nunca descarta todo pero, si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no me mando solo“, le dijo a los periodistas Matías del Río y Constanza Santa María.

¿Kast vs. Bachelet?

En la oportunidad, José Antonio Kast se refirió también a la posibilidad de enfrentarse en las elecciones 2025 a la ex presidenta Michelle Bachelet.

“Yo no tengo problema. Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida. En esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos”, indicó el líder republicano.

Consultado respecto a si enfrentar a la ex jefa de Estado sería más complejo que hacerlo con otros líderes de la centro izquierda, Kast no dudó en manifestar que “es más fácil”.

“Porque (Bachelet) tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno“, argumentó al respecto.

El ex candidato presidencial en 2017 y 2021 se refirió también a la posibilidad de enfrentar a un candidato del actual Gobierno en las próximas elecciones.

“Cualquiera que vaya por el Gobierno va a perder, porque este es un desastre de Gobierno. Va cayendo todos los días. A lo mejor la figura presidencial no, pero el Gobierno no tiene cómo explicar la situación en seguridad, en salud, en vivienda”, concluyó José Antonio Kast.

Caso Convenios

En la oportunidad, el republicano abordó la situación del ministro de Vivienda, Carlos Montes, tras la acusación constitucional por el caso Convenios.

“El ministro Carlos Montes ya se debería haber ido. Va a arrastrar una situación compleja durante meses y lo van a terminar sacando igual“, aseguró.