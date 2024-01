Qué dijo el PS sobre la demanda de Giorgio Jackson contra Fidel Espinoza

9 de Enero de 2024

La colectividad oficialista emitió un comunicado tras conocerse la acción judicial que interpuso el ex ministro contra el senador.

El Partido Socialista (PS) lamentó la decisión del ex ministro Giorgio Jackson (RD) de demandar al senador de su partido Fidel Espinoza.

El ex secretario de Estado anunció una acción judicial por daño a la honra y difamación contra el parlamentario, lo que tensionó la relación de la tienda con Revolución Democrática (RD), partido en el que milita Jackson.

Tras conocer la demanda, el senador dijo que esperaba que la medida no respondiera a “una estrategia para silenciarme en el Caso Convenios. No, eso no va a ocurrir jamás“, sostuvo.

Pero también desde el PS comentaron la situación y lamentaron “que no haya habido antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una discusión política la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia“.

A través de una declaración pública difundida por redes sociales, la colectividad expresó que “el senador Espinoza ha actuado conforme a la política partidaria en las votaciones ante el Senado, respaldando al Gobierno permanentemente“.

“Para nuestro partido la unidad del progresismo es la base principal para avanzar por un país más justo para todos. Estimamos que estas acciones legales en nada ayudan a ello y llamamos a redoblar nuestros esfuerzos al respecto”, concluye el texto.

Los detalles de la demanda de Jackson contra Espinoza

De acuerdo a lo informado, en la acción judicial la defensa del ex ministro Giorgio Jackson pide “tener por interpuesta la presente demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, en contra del senador Fidel Edgardo Espinoza Sandoval“.

Al argumentar la demanda, se planteó que “el senador Fidel Espinoza incurrió en responsabilidad civil extracontractual, específicamente por el ilícito civil de difamación en contra de nuestro representado, el señor Giorgio Jackson Drago“.

“A raíz del ilícito civil cometido, nuestro representado sufrió cuantiosos daños que deben ser indemnizados y cuya especie y monto se discutirán en la etapa procesal correspondiente, de acuerdo con lo prescrito por la norma contenida en el segundo inciso del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil”, añadió el texto judicial.

Y concluye con la solicitud que “se condene en costas al demandado“.