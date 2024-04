El respaldo del PS a Fidel Espinoza tras carta en que dijo que evaluaba renunciar al partido

3 de Abril de 2024

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, lamentó lo ocurrido con el senador a raíz de un reportaje de Ciper.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, le entregó esta mañana su total respaldo al senador Fidel Espinoza, tras la carta en la que el legislador anunciaba que evaluaría su renuncia a la colectividad.

Luego de que el parlamentario criticara en la misiva la falta de apoyo de su partido tras la publicación de un reportaje de Ciper, en el que se abordó la millonaria venta de unos terrenos de su familia a dos inmobiliarias propiedad de José Miguel Martabid, que han desarrollado proyectos de viviendas impulsados por el mismo senador, la presidenta del PS se refirió al tema durante una entrevista con Tele 13 Radio.

“La carta se me dirigió a mí y a todos los miembros de la Comisión Política“, admitió de entrada la líder socialista.

A continuación manifestó que “nosotros hoy día tenemos sesión de Comisión Política en la tarde y vamos a ponerlo en tabla, vamos a tomar una determinación colectiva“.

Añadió que “quiero decir que es bastante lamentable, en términos personales, lo que ocurre. Cuando vemos compañeros de partido enfrentados por la prensa, con agravios personales de parte del diputado Jaime Naranjo al senador Espinoza, la verdad es que no es algo que yo quisiera como presidenta del partido”.

Según planteó la timonel del PS, en la nota de Ciper “se hace énfasis en conductas que están zanjadas por la justicia“.

Timonel del PS habló de un agravio gratuito a Fidel Espinoza

Junto con eso, sostuvo que el legislador declaró oportunamente la propiedad y consideró el reportaje como “un agravio gratuito que se le ha inferido a Fidel Espinoza”.

“Cuando hay una sentencia judicial, no creo que corresponda a terceros cuestionar aquello“, recalcó Paulina Vodanovic, quien aseveró que aquello “no lo digo solo por Fidel Espinoza”.

“Yo siempre, respecto de todas estas situaciones judiciales (…) prefiero esperar los resultados judiciales a condenar en la plaza pública. Me parece que el debido proceso es un derecho constitucional que no se agota en el mero ejercicio judicial, también se agota cuando uno condena sin tener los antecedentes y no espera los resultados judiciales“, planteó la presidenta del PS.

En la misma línea, dijo que esto se aplica “más aún en el caso de Fidel Espinoza, cuando aquí hubo una sentencia judicial que le entregó los terrenos después de muchos años a su familia“.

Finalmente, dijo que se trata de “una situación lamentable” y adelantó que “la vamos a analizar hoy día, porque la carta ha sido dirigida tanto a mí como a la Comisión Política. Espero poder tener otra conversación con el senador Espinoza dentro de la semana para tratar el tema“, concluyó.