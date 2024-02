Ex seremi Carlos Contreras apunta contra Miguel Crispi: “Le omitió información al presidente”

18 de Febrero de 2024

Carlos Contreras, quien se encuentra en prisión preventiva, lanzó una dura acusación contra el jefe de asesores del presidente Boric con respecto al caso Democracia Viva.

El ex seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, habló sobre el caso Democracia Viva, situación que lo tiene hace dos meses en prisión preventiva.

Actualmente, el ex militante de RD cumple la medida cautelar desde a mediados de diciembre de 2023 luego de ser acusado por tres delitos de fraude al Fisco.

En este contexto, la ex autoridad pública aseguró que no ha robado nada y apuntó a Miguel Crispi, jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, asegurando que le omitió información del caso Convenios al jefe de Estado.

¿Qué dijo el ex seremi Carlos Contreras sobre el caso Democracia Viva?

El ex seremi de vivienda de Antofagasta hizo su descargo desde la cárcel y sostuvo que “no he robado nada. Tampoco he hecho un mal uso de los recursos públicos destinados a las personas que viven en campamentos. Mi compromiso con ellos era el mayor”.

En la audiencia realizada a mediados de diciembre, el Ministerio Público planteó que Carlos Contreras pidió contactar a Daniel Andrade -quien también cumple prisión preventiva- para adjudicar el convenio con Democracia Viva.

Con respecto a esta situación, Contreras expuso que “no existía ningún interés particular por trabajar con ninguna organización. Aquí hay una exigencia desde el nivel central de hacer una mayor ejecución presupuestaria a través de una alta jefatura, que es Verónica Serrano“, tía de Miguel Crispi.

“Ella impulsa una ejecución veloz de este presupuesto, que había sido triplicado por la administración anterior. Y es ella, además, la que mantiene la metodología de trabajo que venía”, dijo en conversación con La Tercera.

Según su versión de los hechos, sostuvo que “ella valida el modus operandi que tuvo la jefatura de Asentamientos Precarios en todo Chile y que, posteriormente, Contraloría define como irregular. Dada la instrucción y presión para avanzar con celeridad, nace la urgencia de buscar nuevas organizaciones”.

La acusación de Contreras a Miguel Crispi

Uno de los puntos controversiales del caso Democracia Viva es el supuesto envío de los antecedentes de los convenios al Gobierno. La encargada de esta tarea era la ex subsecretaria Tatiana Rojas, aunque Contreras no descarta que ese envío no se haya realizado.

“Mis suposiciones, en virtud de lo que he escuchado públicamente y del conocimiento interno y externo que tengo, es que se envió (los antecedentes) a Miguel Crispi, porque es él mismo quien en la comisión investigadora de la Cámara dice que se entera, a través de un rumor, del caso”, comienza diciendo.

Tras ello, detalló que “él dice que le solicita a la subsecretaria mayor información, que por favor investigue. Eso él dice que ocurre el 7 de junio. Él establece que hay un diálogo con Tatiana Rojas. Y el mismo día, Tatiana Rojas me dice a mí que está enviando el correo”.

En este sentido, Carlos Contreras piensa que Miguel Crispi le ocultó información al presidente Boric.

“Miguel Crispi le omitió información al presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara. Independiente de lo que se haya dicho de los WhatsApp, la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Miguel Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas”, dijo.

Siguiendo en esa línea, agregó: “Me duele en el alma contradecir a la subsecretaria (Rojas), pero creo que ella está haciendo de pararrayos de Miguel Crispi y Verónica Serrano“.

Finalmente, el ex seremi de Vivienda de Antofagasta se refirió al ministro Carlos Montes, quien declaró que no recibió los antecedentes por parte de Tatiana Rojas.

“No me consta qué información recibió o no el ministro. Lo que sí sé es que jamás conversamos del tema de los convenios, ni individualmente ni tampoco en alguna de las grandes instancias que se generaban en el ministerio“, comentó.

Para cerrar, aseguró: “No tengo ninguna razón para pensar que el ministro haya tenido información previamente. En las reuniones que sostuvimos, yo traté de instalar con fuerza la problemática del vertedero, lo referente a pasar de la habitabilidad primaria a implementar construyendo barrios. Las conversaciones con el ministro tenían una visión y una escala mayor”.