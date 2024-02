Caso Convenios: abogado de Giorgio Jackson anuncia querella contra parlamentarios republicanos

22 de Febrero de 2024

La declaración de la defensa del ex ministro ocurrió luego de que, durante más de dos horas, declara como imputado ante el Ministerio Público.

Compartir

El ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, declaró este jueves en calidad de imputado ante la Fiscalía durante poco más de dos horas, en el marco de la investigación del denominado caso Convenios. La instancia se concretó luego de que hiciera lo propio el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi.

Tras finalizar las diligencias, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, comentó a la prensa que “lo que pudimos hacer es obtener respuestas a las preguntas que hicimos” y que “el objetivo es obtener información”.

“Pero las circunstancias que digan relación con confirmar o no su participación es materia de la investigación, la investigación no está cerrada, tiene un plazo vigente. No entraría a hacer calificación de esta naturaleza”, aseveró.

En tanto, el fiscal Cristián Aguilar afirmó que tanto Crispi como Jackson fueron convocados “a prestar declaración en calidad de imputados, en ese orden de ideas, renunciando a su derecho de guardar silencio, han dado su versión respecto a los hechos, luego la calidad en la que participan es un tema de fondo que no corresponde pronunciarse en esta oportunidad”.

La acusación de la defensa de Giorgio Jackson

El abogado de Giorgio Jackson, Miguel Schurmann, también conversó con la prensa una vez finalizada la diligencia en el Ministerio Público por el caso Convenios, y aseguró que el ex ministro “siempre quiso colaborar con la investigación“.

Respecto de la querella que presentó republicanos, indicó que es “bajo una tesis de que habría algún tipo de concierto en la rebaja de controles de auditoría interna del Gobierno, y eso de alguna forma tendría vinculación con el señor Jackson lo que obviamente no es efectivo y fue parte de las respuestas que le entregó hoy día ante el Ministerio Público”.

“Él no tiene ninguna responsabilidad en el caso, así que por supuesto cualquier tipo de declaración lo exculpa del caso porque básicamente no tiene vinculación, así que por eso es muy probable que no requieran ningún tipo de declaración nueva de él”, insistió Schurmann.

Además, el abogado de Giorgio Jackson confirmó que presentarán una querella contra parlamentarios del Partido Republicanos, a quienes acusó de un intento de “punto político” porque “manipulan el sistema judicial y al Ministerio Público investigando esto que no tiene ningún tipo de relevancia delictual ni penal”.

Por último, aseguró sentirse “muy conforme, la diligencia fue muy fructífera, todas las preguntas fueron contestadas adecuadamente” y con esto, “nosotros entendemos que se agotó la participación del señor Jackson en esta causa”.