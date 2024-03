Las críticas a Gonzalo Winter y Luis Cuello tras sus dichos cuestionando al Gobierno

1 de Marzo de 2024

Los parlamentarios del oficialismo enfrentan duros cuestionamientos luego de criticar la gestión del Gobierno con respecto al avance de acuerdos.

Compartir

Ad portas de que se cumplan dos años desde que el presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda, diputados del oficialismo han manifestado su disconformidad con respecto a la administración y los avances logrados por el Gobierno.

El parlamentario Gonzalo Winter (CS) cuestionó la gestión para llevar adelante los acuerdos, haciendo énfasis en lo que respecta a las pensiones.

“El Gobierno ha cometido un error en estos dos años (…): en su afán de acuerdos, que son necesarios para mejorar la vida de los chilenos (…), en la búsqueda de acuerdos, ha parecido que lo que empuja este Gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo”, expuso en el programa 32 minutos.

En ese sentido, el diputado del partido del presidente Boric llamó al Ejecutivo a que “asuma un rol político en la disputa de intereses e ideológica que se está dando, que asuma un liderazgo”.

Las críticas de Gonzalo Winter se dan a días de que se retome el trabajo legislativo, donde la reforma de pensiones será uno de los primeros proyectos que reanude su tramitación, por lo que es importante llegar a un consenso con partidos de centro.

Las reacciones tras los dichos de Gonzalo Winter

Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al cuestionamiento del parlamentario oficialista.

“Los debates son válidos, no creo que nadie debiera espantarse porque hay distintas opiniones, pero desde el Ejecutivo tenemos una convicción y una experiencia respecto de que el avance de logros sociales depende ciertamente de marcar los objetivos, pero de construir acuerdos para hacerlos viables“, partió diciendo.

“Los testimonios no son avances sociales si no se logran transformar en acuerdos democráticos. Es la única manera de avanzar en democracia. Se pueden lograr acuerdos y buscar mayorías sin renunciar a marcar los puntos“, expresó Tohá, asegurando que es lo que una fuerza política democrática debería buscar siempre.

Con respecto a esta situación, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, dijo que dicha colectividad “es de izquierda y yo no siento haber perdido ninguna capacidad”.

A lo que agregó: “Somos críticos, somos autocríticos, estamos luchando día a día por mayor justicia social en nuestro país y creo que la vía de los acuerdos es necesaria; no de cualquier acuerdo, por cierto: los acuerdos tienen un sentido y ese sentido es mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas”.

Los duros cuestionamientos que enfrenta por parte del oficialismo

El diputado Raúl Soto (PPD) sostuvo que “Winter se equivoca en su análisis. Los problemas del Gobierno no pasan por la falta de una batalla cultural e ideológica: es justamente lo contrario, pasan por estar permanentemente en esa disputa, al punto de descuidar la gestión del Gobierno, quedando atrapados en lo simbólico y abandonando el sentido común. El problema no es la falta de ideología, es su exceso”, comentó a La Tercera.

Por su parte, el legislador Jaime Araya (IND-PPD) comentó al medio citado que “parece que a Winter le hizo mal el receso legislativo”. En este sentido, se refirió a la situación haciendo un ejemplo futbolístico: “Se necesita una charla técnica en el camarín, previo a iniciar el segundo tiempo, son como dos autogoles antes de empezar a jugar“.

Lo anterior, debido a que “le ‘aforró’ al Socialismo Democrático y agarra a palos a la presidenta de Demócratas y al presidente de Amarillos”.

Esto haciendo alusión a los dardos de Winter a Ximena Rincón (Demócratas), quien calificó de “miserables” las opiniones de ella sobre el secuestro del ex militar venezolano en nuestro país, asegurando que no constituye una “oposición moderada”. A lo que la timonel de Demócratas le contestó en 13C Radio: “Piden moderación y a la primera golpean. Tienen un nivel de narcisismo…”.

Luis Cuello atribuye a la falta de movilizaciones los problemas en el avance de las reformas

Otro de los parlamentarios que esta semana han manifestado su disconformidad en la gestión del Gobierno es Luis Cuello (PC), quien dijo que “el momento de una menor intensidad de la movilización social ha incidido en este cuadro político en función de no poder haber hecho avanzar con mayor celeridad las reformas”.

Con respecto a estos dichos, la ministra Carolina Tohá señaló que “las movilizaciones tienen que hacerse de manera que convoquen a las mayorías y no que generen la sensación de que están amenazando logros obtenidos previamente”.

En este contexto, el jefe de la bancada de diputados del PS, Daniel Manouchehri, expuso a Emol que “las reformas no han avanzado por una posición intransigente de la oposición”.

“Una población desmovilizada tampoco ha sido una presión para que los parlamentarios puedan ceder en sus posiciones obstruccionistas”, complementó.

Siguiendo en esa línea, Marta González (IND-PPD) sostuvo: “Si bien la movilización podría catalizar que algunos grupos políticos, como la derecha, puedan mirar con mayor atención cómo las reformas son urgentes, desde mi punto de vista, no debiésemos esperar a que la gente se movilice nuevamente“.

El diputado Tomás de Rementería (IND-PS) recalcó en Emol que “uno no puede negar el valor de la movilización social para conseguir cosas, pero la movilización social no se saca, no existe porque uno de una entrevista de prensa o por un decreto o porque uno las obligue“.