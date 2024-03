Irrupción de Cecilia Morel: ¿asumirá un rol político en Chile Vamos?

8 de Marzo de 2024

Ante el protagonismo asumido por Cecilia Morel como "voz oficial" de la familia Piñera tras el deceso de su esposo y dada la simpatía que genera en la ciudadanía se especuló con que tenga un rol más político al interior de Chile Vamos.

Este miércoles se llevó a cabo en los jardines del ex Congreso Nacional un homenaje al ex presidente Sebastián Piñera, a un mes de su fatal accidente en Lago Ranco, donde Cecilia Morel tuvo un rol protagónico.

La ex primera dama tuvo una participación central en la actividad, que contó con la presencia de los timoneles de Chile Vamos y representantes de Demócratas, Amarillos y el Partido de la Gente.

En la oportunidad, Cecilia Morel tuvo emotivas palabras para la cara más pública de Sebastián Piñera, apuntando que “ese amor por Chile fue el motor que lo impulsó a dedicar hasta el último día de su vida al servicio público”.

“Cómo no recordarlo esa misma mañana hablando por teléfono con la ministra de Desarrollo Social y la noche antes con el propio presidente Boric. Incluso hablaba con Corina Machado (líder opositora en Venezuela), porque también le importaba mucho la situación de la democracia no solo en nuestro país, sino que en toda Latinoamérica”, recordó la viuda del otrora mandatario.

Cecilia Morel: ¿nuevo rostro de Chile Vamos?

Sin embargo, esta postura fue descartada por Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, quien declaró a EL DINAMO que si bien Morel se centrará en el resguardo del legado de Sebastián Piñera, estará alejada de la política.

“El rol de Cecilia Morel es muy importante, le tenemos un cariño enorme y me imagino que no está en sus planes un rol político, pero sí del cuidado del legado del presidente Piñera y su recuerdo. Además tiene una tarea importante dentro de la familia”, argumentó la ex secretaria de Estado.

En esta línea, Gloria Hutt agregó que “no tengo al menos la impresión que una carrera política esté en los planes de Cecilia”.