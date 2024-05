“Un hombre mutante con pinchos”: autora de la metamorfosis de Boric explica la última imagen de su ilustración

16 de Mayo de 2024

En conversación con EL DÍNAMO, la ilustradora Javiera Ortega destaca que "en Chile podemos molestar a alguien híper poderoso, que responda, se ría y se acepte. Creo que eso es un valor. Estamos en un país realmente libre".

“Presi, manso viaje. Gracias por tu buen humor y comentario”. Con esas palabras, la ilustradora Javiera Ortega (en Instagram, @holamirona) valoró la intervención del presidente Gabriel Boric en la publicación que mostraba su “metamorfosis”. La imagen ―en formato viñeta― muestra en nueve recuadros al jefe de Estado utilizando distintos looks. Así, por ejemplo, se lo puede ver con un mohicano, como Winnie the Pooh y vestido de carabinero.

Minutos antes, el mandatario había comentado la publicación señalando que “está bueno. Desafiante pensar qué puede venir a tus ojos. Me imagino que el último expresa esa incertidumbre”. Ante las críticas de los usuarios de Instagram, Boric respondió que “no es lo mismo ser activista/dirigente de una causa particular legítima, ni diputado, a ser presidente de todos los chilen@s“.

“La viñeta representa tal cual lo que pienso de este periodo. Es muy directa e ilustrativa”, dice @holamirona, autora de La metamorfosis de Boric.

En conversación con EL DÍNAMO, Ortega ―quien se desempeñó como directora de la Escuela de Diseño de Uniacc hasta 2024― comenta que la viñeta surgió mientras preparaba un “libro recopilatorio sobre Chile y el mundo de los últimos tres años. Esta viñeta forma parte de ese libro. Algunas de estas viñetas las pruebo con el público, las comparto”.

La filósofa e ilustradora cuenta que “yo la había subido a mis historias de Instagram y le pregunté a varios de mis seguidores por los nombres. Ahí se dio una dinámica divertida y una conversación un poco más larga y profunda con algunas personas sobre la viñeta. Por eso me animé a compartirla con el resto del público en el post”.

Javiera Ortega sostiene que el objetivo de La metamorfosis era retratar “los cambios que he visto” en el presidente Boric. “Una de las primeras veces que lo dibujé fue cuando era candidato presidencial. Luego, cuando salió presidente, lo dibujé en una viñeta como The Truman Show. Lo que pensaba en ese momento era que todos los que apoyamos a Boric estábamos apostando por algo que no sabíamos. De ahí la incertidumbre. No sabíamos, y en realidad estábamos votando en contra. En contra de José Antonio Kast. Yo por lo menos“, manifiesta.

“Por eso lo retraté así esa vez, como The Truman Show, en un mundo de fantasía. Pero cuando salió presidente fue como cruzar la puerta a la realidad”, añade.

@holamirona reconoce que “la viñeta, en el fondo, representa tal cual lo que pienso de este periodo. Es muy directa e ilustrativa. Se me vino a la cabeza y la dibujé”.

¿Qué representa el último recuadro de La metamorfosis de Boric?

Sobre el último recuadro de la caricatura, que muestra a Boric “como un hombre mutante con pinchos, como un hombre cactus”, la diseñadora Javiera Ortega explica que “representa la incertidumbre, el poder ser cualquier cosa. Y el presidente le achuntó cuando comentó el post, por eso me cayó bien”.

Ortega plantea que “algo muy interesante de este fenómeno es que hice sátira política, y el mismo aludido, el presidente de Chile, respondió la sátira. Eso me hace sentir que estamos en un país realmente libre, donde hay libertad de expresión real. Eso es valioso y lo rescato”.

“Yo creo que eso es muy rescatable de Chile. Podemos molestar a alguien híper poderoso, que responda, se ría y se acepte. Creo que eso es un valor”, destaca @holamirona.