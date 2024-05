“La democracia la damos por sentada y no lo está”: el duro llamado del presidente Boric a “cuidar las instituciones”

16 de Mayo de 2024

Durante su alocución en la presentación del libro Chile 2050: Un país, cuatro presidentes, el mandatario enfatizó en que "la acción política debe encauzarse siempre dentro de los procedimientos de la democracia, nunca por la vía violenta". Además, reflexionó sobre cómo usó las redes sociales mientras era diputado.

El lanzamiento del libro Chile 2050: Un país, cuatro presidentes, elaborado por Clapes UC, fue el escenario que el presidente Gabriel Boric eligió para realizar un nuevo mea culpa. Esta vez, el mandatario reflexionó sobre las formas que se utilizan en el debate político y los riesgos que representan para la democracia.

Tras las alocuciones del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, el ex ministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín, y la intervención del ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó el turno del mandatario.

Al inicio de su discurso, el jefe de Estado se refirió a su relación con los ex presidente Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, cuyos discursos están citados en la publicación.

Momentos después, el presidente Boric aseguró que “hoy en nuestro país la democracia la damos por sentada, y no lo está. Tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. Me parece, en ese sentido, muy orientador que los cuatro ex presidentes pongan en el centro de sus intervenciones la importancia de la democracia en el futuro de Chile”.

Para el mandatario, “tenemos camino avanzado en ese sentido. Hoy todas las fuerzas políticas, por lo menos las que tienen representación parlamentaria, dicen estar comprometidas con las instituciones democráticas. Pero las instituciones hay que cuidarlas. Muchas veces pareciera que las instituciones no importan, pero son tremendamente importantes para el desarrollo de un país”.

Tras ello, Boric recordó cuando en septiembre de 2023, en la previa a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, invitó a los ex mandatarios a firmar un compromiso por la democracia. “Me dijeron en ese momento que era ingenuo, que era muy difícil poner (de acuerdo) a cuatro sectores distintos de la política chilena. Era difícil hacer esa síntesis. Y, sin embargo, lo logramos”, resaltó.

El mandatario destacó que “el presidente Piñera jugó un gran rol en eso” y relató que “terminamos de redactar el documento en conjunto, en mi oficina. Una de sus grandes frustraciones, creo, fue no poder convencer a su sector político de que también lo firmara. Esa conciencia, más allá de la trifulca diaria de la política, es tremendamente relevante. La acción política debe encauzarse siempre dentro de los procedimientos e instituciones de la democracia, nunca por la vía violenta”.

La presentación del libro Chile 2050: Un país, cuatro presidentes se realizó este jueves en el salón de honor de la Casa Central UC. AGENCIA UNO.

Boric reflexiona sobre democracia y redes sociales

Durante su discurso, Gabriel Boric comentó que una de las grandes preocupaciones de Sebastián Piñera era la forma en que políticos utilizaban las redes sociales. “Recalcaba que el uso y abuso de las redes sociales y las encuestas semanales, la preocupación por la encuesta semanal, cuántos puntos subo, cuántos puntos caigo, y cómo caigo mejor, le ha hecho muy mal también a la democracia”, dijo.

“Es importante que quienes tenemos responsabilidades de Gobierno, pero sobre todo, de Estado, seamos capaces de mirar más allá de esa coyuntura semanal. De la tentación del like y del retweet“, reflexionó.

Luego, Boric sostuvo que “hoy día ustedes pueden revisar en redes sociales. Hay muchos presidentes, actualmente en ejercicio, que están constantemente peleando y discutiendo a través de redes sociales”. Y, a renglón seguido, reconoció: “Yo como diputado era muy bueno para eso”.

“Como presidente he aprendido que las responsabilidades de mi cargo me obligan a tener otra conducta respecto a estos temas. Porque soy el presidente de todos los chilenos y chilenas. Los expresidentes, los cuatro de quienes aprendí, tenían muy claro aquello”, enfatizó.

Así, el mandatario hizo eco de la caricatura publicada en Instagram por la ilustradora Javiera Ortega (@holamirona), que se volvió viral. La imagen mostraba, en nueve recuadros, al presidente Gabriel Boric con diferentes looks, buscando retratar la “metamorfosis” que ―según su autora― ha experimentado en los últimos tres años.