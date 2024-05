Versus: las definiciones de Mario Desbordes y Aldo Duque en su camino por el sillón de Santiago

28 de Mayo de 2024

A días de las elecciones primarias y sólo un par de meses para que se conozcan las nuevas autoridades comunales y regionales, EL DÍNAMO contactó a diversos candidatos para conocer sus propuestas. En este VERSUS se enfrentan los candidatos Mario Desbordes (RN) y Aldo Duque (Ind.-PSC), quienes buscan reemplazar a la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC).

Es conocida como “la madre de todas las batallas” electorales y uno de los resultados que más ayuda a sopesar nombres al interior de los partidos y barajar cartas para las elecciones futuras.

Es la elección del jefe comunal de Santiago, que este año se debatirá entre la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC), el ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, Mario Desbordes (RN), y el mediático abogado Aldo Duque (Ind.-PSC).

Tras una llegada que no estuvo exenta de polémicas, el nombre de Aldo Duque se posicionó junto al del ex ministro de Defensa y Desarrollo Social, con el objetivo de quitarle al oficialismo el sillón municipal de Santiago.

En esta edición de VERSUS, ambos candidatos entregan sus principales definiciones y proyectan sus líneas de trabajo en caso de ser electo alcalde. La actual alcaldesa Hassler, convocada por este medio a participar, se abstuvo de contestar nuestras preguntas.

¿Cuál es el principal problema a resolver en la comuna de Santiago? ¿Cómo piensa resolverlo?

―Mario Desbordes (MD): El principal problema de la comuna es la seguridad. Uno podría pensar que este es el problema de Chile entero, pero Santiago se sale de toda regla. Tiene más homicidios que todas las comunas de Chile, pero además tiene más homicidios que comunas más grandes. ¿Por qué sucede esto? Y aquí viene la respuesta de cómo se pretende solucionar. Santiago es un caso de estudio para comprobar la teoría de los cristales rotos.

Aquí en Santiago se demuestra nítidamente que cuando uno relaja todo, y empieza a tolerar todo, llega inseguridad, suciedad, mugre, basura y vamos escalando a delitos más grandes. Es la única explicación posible para poder justificar o explicar que Santiago tenga esta cifra que está completamente disparada respecto a cualquier otra comuna de Chile, incluso comunas con más tomas y con más personas ilegales.

―Aldo Duque (AD): Sin ninguna duda, el principal problema de la comuna es la seguridad. Y en ese contexto vamos a establecer zonas determinadas según la gravedad del problema. Hay zonas en particular que requieren más atención que otras. Si bien el barrio cívico es muy importante y el casco urbano, es muy determinante en esencia los otros barrios de Santiago. En Santiago hay aproximadamente 26 barrios.

En ese sentido, creo que la seguridad es determinante. Vamos a incrementar el número de guardias, implementar una mejor coordinación de las cámaras de seguridad y aumentarlas, aumentar los patrullajes las 24 horas del día, los siete días de la semana. En esencia es eso, privilegiar la seguridad.

¿Cuál es su evaluación de la actual gestión?

―MD: La evaluación mía importa bien poco. Creo que la evaluación de los ciudadanos de Santiago y se va a ver reflejado en la elección de octubre, es bastante mala. Me lo dicen en la calle, en el barrio en que esté. La alcaldesa es vista como responsable del deterioro de la calidad de vida en la comuna. Tiene un historial, en donde votó en contra de cada uno de los proyectos que han impactado posteriormente en este deterioro de la calidad de vida. Y ahora, aunque se vista de carabinera mañana, la ciudadanía ya no le cree. La evaluación que creo tiene el santiaguino es mala. Y por eso soy candidato a alcalde de Santiago. No por un gustito. Santiago merece mucho más que la actual gestión.

―AD: Si mi evaluación de la actual gestión edilicia fuera buena, créame que no sería candidato, porque estaría conforme con lo que hay. Pero es desastrosa en todos los planos, hay un abandono completo de la comuna. En ese sentido, si yo tuviera que calificarlo de 1 a 10, mi nota sería un 2. ¿Por qué no un 1? Porque solamente los últimos 60 días, como consecuencia de la campaña que se viene de reelección, se está intentando hacer gestión municipal. Estuvieron casi tres años y no hicieron nada.

¿Cuáles son los tres puntos críticos de la comuna?

―MD: Limitarnos a tres puntos críticos sería injusto con todos los demás barrios. He estado en barrio Balmaceda, barrio Yungay, barrio Meiggs, barrio Biobío y así en varios barrios. Todos tienen dramas muy grandes y, por lo tanto, vamos a trabajar en los veintisiete barrios, y solucionar los problemas que tiene cada uno de ellos con esfuerzo conjunto con los vecinos. Esto no va a ser fácil, pero trabajando con los vecinos, con el Gobierno Regional y el Gobierno central se puede lograr.

―AD: Santiago entero es un punto crítico. Pero uno de los tres puntos centrales, desde el punto de vista geográfico, es indudablemente Matta Sur, que es un problema que tenemos que solucionar ahora ya. Es complejo todo lo que está ocurriendo en ese sector. Obviamente Santiago centro es un drama, y el barrio San Vicente. Pero Santiago entero es una crisis completa.

¿Cuáles son las tres fortalezas de la comuna que deberían potenciarse?

―MD: La primera fortaleza es que es la capital de Chile. Fue la capital que nos llenó de orgullo a chilenos y chilenas, era el ejemplo a nivel latinoamericano y hoy lamentablemente es un problema. La imagen de Chile se ve afectada por esto y también afecta el orgullo de los santiaguinos. Ser la capital es ser la puerta de entrada, la puerta turística, ser el centro financiero. Eso hay que recuperarlo de manera urgente, porque también afecta a la autoestima de los demás vecinos de la comuna.

La segunda fortaleza es que es una comuna que tenía una muy buena infraestructura. Evidentemente ha habido un deterioro en varios aspectos. En salud, la gente se está quejando muchísimo, depende fundamentalmente del municipio. En educación, se están quejando y se están cambiando, los jóvenes, incluso se están cambiando de los emblemáticos a comunas vecinas.

Hay una serie de factores que antes eran muy positivos, que antes eran de las fortalezas comunales, hoy tienen un gran deterioro. Otra de las fortalezas, es que se supone que en Santiago te queda todo a la mano. Ahora, la gente me dice que se está cerrando el comercio a las 5 o 6 de la tarde una vez que oscurece. Hay que recuperar esas fortalezas que históricamente ha tenido Santiago.

―AD: La primera fortaleza de Santiago es que es la capital de Chile, y en ese sentido hay que potenciarlo turísticamente. Su segunda fortaleza, a mi juicio, es que está geográficamente muy bien diseñado, por lo tanto, bien administrada es una comuna amigable para vivirla. Todo queda cerca de todo, tiene toda la infraestructura necesaria: hay buenas clínicas, hay buenos hospitales, centros comerciales, lugares de esparcimiento, hay bonitos parques.

Esta comuna bien administrada puede ser un lugar extraordinario para vivir. Por eso, yo la escogí para vivir.

¿Qué lo diferencia a usted de los demás candidatos?

―MD: Tengo 37 años de trayectoria en temas de seguridad. He sido gerente en empresas privadas en el rubro del retail incluso aquí en el centro de Santiago. He sido pyme del comercio, sé lo que es pagar impuestos, lo que es tener personal al que hay que pagarle el sueldo y cotizaciones previsionales. Sé lo que es que te fiscalicen los distintos servicios, sé lo que es dar una boleta.

He sido ministro, subsecretario, y muchos cargos que suenan muy fuerte, pero que sobre todo reflejan que he tenido responsabilidades muy importantes y de todas ellas he salido bien evaluado. No tengo ninguna duda que poniendo a disposición toda esta trayectoria voy a ser un buen alcalde, con el apoyo de los vecinos y trabajando conjuntamente con la comunidad

―AD: En esencia, que yo vivo aquí. Conozco cabalmente cuáles son los problemas de esta comuna. No tengo cómo perderme.

¿Usted vive en esta comuna?

―MD: No. No vivo en la comuna y he sido súper transparente con eso. No estamos eligiendo al mejor vecino. La alcaldesa vive en la comuna y lo ha hecho pésimo, lo ha hecho muy mal. Eso demuestra que el vivir en la comuna no es un factor que incida en el buen desempeño de un alcalde.

―AD: He vivido siempre aquí. Vivo aquí, mi principal fortaleza es conocer los problemas de mis vecinos, porque yo soy un vecino.

¿Cuál es su postura ante polémicas como la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella, la cancelación de eventos culturales y los problemas con funcionarios de la municipalidad?

―MD: La fallida compra de la clínica Sierra Bella es un escándalo de proporciones que tiene que ser investigado y clarificado. Por ahora, me voy a limitar a que las instituciones funcionen. Ojalá esto se investigue, y luego. Es grave. No puede tolerarse que, con recursos públicos, que son tan escasos, se produzcan este tipo de situaciones que, a lo menos, uno puede calificar de oscuras. Respecto de los grandes eventos culturales, Santiago era la capital de Chile en eso también y era algo que enorgullecía a los vecinos, y una fuente de ingresos importantes. Vamos a reevaluar cada caso, en conjunto con los vecinos del entorno donde se producen estos eventos, para ver si los traemos de vuelta, para ver si generamos más ingresos para esta comuna y sobre todo más ingresos para los vecinos.

Respecto de los funcionarios municipales, es uno de los problemas más importantes. Uno tiene que trabajar en equipo, con la gente con la que le va a tocar el día a día. Y eso significa desde los directivos hasta los funcionarios que están en terreno o atendiendo público. Cuando fui subsecretario, trabajé con equipos importantes de distintos colores políticos. Yo siempre privilegié al que trabajaba y hacía bien la pega, lo mismo como ministro de Estado o en el sector privado.

El personal que trabaja bien, que lleva años sacándose la mugre va a tener en mí un gran aliado. Los operadores políticos, de ningún color, no tienen cabida en este proyecto. La alcaldesa ha dicho que no hay recursos para ejecutar muchos proyectos. Y, sin embargo, uno ve que la dotación municipal ha aumentado de manera exorbitante. Eso lo va tener que explicar la alcaldesa cargo por cargo, porque es mucho dinero.

―AD: No voy a hablar sobre Sierra Bella, porque soy parte querellante, entonces soy parte interesada del resultado del proceso. Tengo una opinión al respecto, yo creo que sí se cometió fraude. Y por eso es que me querelle. Ahora, el estado del proceso es algo que no puedo ventilar en este contexto.