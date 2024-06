Monsalve responde a Matthei por dichos sobre financiamiento narco en la política: “Le preguntaría si está dispuesta a levantar el secreto bancario”

23 de Junio de 2024

El subsecretario recordó que desde el Gobierno están tramitando el proyecto de Inteligencia Financiera que incluye levantar el secreto bancario, "algo muy importante para luchar contra la corrupción, pero la derecha se ha opuesto"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve emplazó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei luego que ella afirmara que hay financiamiento narco en la política chilena.

Según afirmó la también carta presidencial de la UDI, existe “bastante evidencia de que hay políticos que se financian con platas narco”.

Asimismo, aseguró que “en Chile tenemos unas instituciones que dan risa. Muchas veces hay una relación peligrosa entre gente de extrema izquierda que lo que tratan de hacer es justamente debilitar a estas instituciones”.

Debido a lo anterior, Monsalve planteó en conversación con CHV Noticias que la alcaldesa “habló más como candidata presidencial. La corrupción es una amenaza extraordinariamente grave para la democracia si queremos mantenerla en secreto, porque hoy el secreto bancario permite que un funcionario público sea comprado con dinero de una organización criminal“.

“O sea, el secreto bancario protege la corrupción. La pregunta que yo le haría a la alcaldesa es si está dispuesta a levantar el secreto bancario“, sentenció.

En ese sentido, el subsecretario Monsalve recordó que desde el Gobierno “estamos tramitando el proyecto de Inteligencia Financiera y este proyecto, uno de los artículos, permite levantar el secreto bancario, algo muy importante para luchar contra la corrupción, pero la derecha se ha opuesto a esta propuesta del Ejecutivo”.

Junto a ello, la autoridad enfatizó en que “para que no haya corrupción hay que levantar el secreto bancario, eso le garantiza mejores herramientas al Estado para luchar contra la corrupción y proteger a sus instituciones y a la democracia, creo que en este punto la alcaldesa Matthei tiene que pronunciarse”.

Asimismo Monsalve afirmó que “la seriedad implica colocar los antecedentes, hacer la denuncia para que se investigue, porque es la investigación la que permite detener. No es la frase en los medios de comunicación la que permite desbaratar organizaciones criminales, es la evidencia, es la denuncia seria. Cuando no hay evidencia que la respalde las denuncias no son serias”.