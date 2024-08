La minuta de la discordia: el conflicto entre Jeannette Jara y la Asociación de AFP que tiene en vilo la reforma previsional

7 de Agosto de 2024

Una disputa de alto calibre se generó entre la titular del Trabajo y la agrupación que reúne a las AFP, tras la "filtración" de un documento que cuestionaba el protocolo de acuerdo presentado por el ministro Mario Marcel para debatir la reforma previsional en el Senado, tildándolo de "ideológico".

Compartir

La reforma previsional que el Gobierno pretende sacar adelante en el Congreso enfrenta uno de sus conflictos más álgidos, ya que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, lanzó una serie de duros calificativos a la minuta de la Asociación de AFP donde cuestiona el protocolo de acuerdo presentado por Hacienda al Senado.

La “guerra de declaraciones” entre ambos bandos lo inició la titular del Trabajo este domingo en Mesa Central de Canal 13, donde dio cuenta que “anda dando vuelta una minutita que nos han dicho que viene precisamente de una de las AFP, donde critican cada uno de los puntos propuestos por el Gobierno. Y lo veo bien complejo, porque el sistema de pensiones necesita cambiar por su sostenibilidad”.

“Opinar es súper legítimo, pero interferir en un debate político y tratar de presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor”, disparó Jara sobre el documento de cuatro carillas, que no tiene logo distintivo y tampoco autor conocido.

Ante la presión generada, desde la Asociación de AFP debieron asumir la autoría de la minuta, pero de paso acusaron un “uso político” de la propuesta por parte de Jara, ya que sería de consumo interno del organismo. Esto, a pesar de que el documento estaba en manos de legisladores de oposición en medio de la discusión parlamentaria de la reforma previsional.

“Estamos constantemente elaborando análisis y estudios técnicos sobre distintos temas relacionados a pensiones, mercado laboral, informalidad, entre otros. En este contexto, no se debe censurar, acallar ni descalificar a ningún actor que participa del debate de pensiones”, respondió la organización.

Esto fue complementado por Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP, que en su visita al Congreso puso el énfasis en cómo se “filtró” el análisis al Ejecutivo.

“No sabemos cómo llegó a manos de la ministra (…) si alguien se la hizo llegar a los parlamentarios y la quisieron leer, bueno, tratamos siempre de que toda la información sea basada en información lo más técnico posible”, declaró Yazigi.

Marcel se suma a debate por minuta de las AFP

Quien también se sumó a los cuestionamientos del Ejecutivo fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya que la minuta apunta contra el protocolo presentado ante la Comisión del Trabajo del Senado.

En entrevista con radio Duna, el titular de Hacienda apuntó que “cuando vi esta minuta me pusieron muchas dudas respecto a si la Asociación de AFP era capaz de escribir y distribuir una minuta que es muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos. Hay un juicio político sobre las intenciones que tendría el Gobierno al momento de presentar este documento”.

En esta línea, Mario Marcel aseveró que “lo que me parece poco razonable es que se emitan juicios sobre las intenciones que tendría el Gobierno al elaborar un documento”, agregando que “una industria no es parte del proceso legislativo y no le corresponde emitir juicios políticos sobre intenciones que tendría el Ejecutivo al elaborar un documento”.

La postura de Marcel fue refrendada por el economista Alejandro Micco, ex subsecretario de la cartera, que en radio Infinita aseguró que la Asociación de AFP se “pasó un par de pueblos” con su minuta contra la propuesta de Hacienda.

“Al ser reguladas tienen derecho a plantear puntos técnicos que puedan ser a favor o en contra de una regulación (…) el punto que se pasó un poco de la raya en la última minuta, un par de pueblos, es que empezó a atribuir intenciones al Ejecutivo”, planteó Micco.

¿Qué dice la minuta de las AFP?

La mentada minuta de la Asociación de AFP centra en 15 puntos su rechazo al protocolo de acuerdo del Ministerio de Hacienda, centrando el foco en la distribución del 6% de cotización adicional y a los cambios a la industria que pretende impulsar La Moneda.

En ella disparan directamente contra Mario Marcel, asegurando que busca “imponer una agenda y el marco de la discusión a partir de las propuestas y la lógica del Ejecutivo (…) se utiliza la expresión convergencia de opiniones para querer dar a entender acuerdo con el Ejecutivo“.

Ante la indicación de dar un 1% para compensar la sobrevida de las mujeres, las AFP fueron tajantes: “Reparto puro en temas de género”.

Además, indicaron que Marcel no tomó en cuenta los acuerdos de la Mesa Técnica, cómo no seguir adelante con la separación de funciones en la industria de las pensiones y donde, a juicio de las administradoras, “el Ejecutivo busca hacer primar criterios ideológicos con tal de cumplir su promesa de poner término a las AFP”.