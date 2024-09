Ana Lya Uriarte, Caval y Luis Hermosilla: cómo el caso Audios también golpeó al bacheletismo

Actualizado el 3 de Septiembre de 2024

El caso Audios ahora extendió sus tentáculos con uno de los episodios más controvertidos del Gobierno de Michelle Bachelet: el caso Caval.

El caso Audios, protagonizado por Luis Hermosilla, sigue dejando esquirlas en todo el espectro político y esta vez el damnificado sería el bacheletismo, luego que salieran a la luz las eventuales gestiones por el abogado para cerrar el caso Caval, donde el principal protagonista era Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet.

Según los audios dados a conocer por Ciper, Hermosilla habría intentado ponerse en contacto con Uriarte, en ese entonces ministra de la Segpres del presidente Gabriel Boric y ex jefa de Gabinete de Bachelet.

“Estoy llamando a la Ana Lya”, fue el mensaje que Luis Hermosilla le mandó al empresario Munir Hazbún, pareja de Natalia Compagnon, luego que se conociera que su representado Gonzalo Vial Concha desistiera de seguir adelante con la querella por estafa en el caso Caval, donde Compagnon y su ex esposo Sebastián Dávalos eran los apuntados.

Frente a estas revelaciones, Dávalos expresó al medio que “hay una mezcla de mantener el caso vivo por una cuestión política. La trenza que se escucha siempre es Vial, Hermosilla y Chadwick. Donde está Hermosilla, está Chadwick. Toda esa construcción de un caso que en realidad nunca existió, porque no había delito, viene de la mano de Luis Hermosilla. Él era abogado querellante, él estiró la causa Caval por casi 8 años. Es él quien inventó un caso donde no lo había, presentó una querella sin pruebas y quiso ir a juicio. Entre 2019 y 2023 pidió sistemáticamente que se postergaran las audiencias del juicio”.

Por su parte, Ana Lya Uriarte declaró a CNN Chile que Luis Hermosilla se quiso poner en contacto con ella, pero no realizó ningún tipo de gestión para el abogado.

“El abogado Luis Hermosilla me contactó, indicándome que, como abogado querellante, estaba presentando un desistimiento de la querella interpuesta por su representado en contra de la señora Compagnon y el señor Valero, y que se estarían presentando inconvenientes para materializar dicha gestión por el desacuerdo del señor Sebastián Dávalos, quien querría llevar el juicio hasta la últimas consecuencias para demostrar su total inocencia”, detalló la otrora ministra.

En esta línea, Uriarte fue clara en precisar que “frente a esta información, le indiqué que no advertía, por mi parte, gestiones posibles de realizar. Por lo tanto, quisiera manifestar que nunca participé, ni tuve relación de ningún tipo, en los hechos y circunstancias relativas al desistimiento de la citada querella, que es el contexto en el cual se me cita”.

Caso Caval: la demanda de Dávalos contra Vial Concha por $683 millones

En este escenario, se conoció en las últimas horas que Sebastián Dávalos presentó una querella contra el empresario Gonzalo Vial Concha, buscando una indemnización de $683.500.000 por los perjuicios sufridos a raíz de la querella criminal interpuesta en su contra en el caso Caval.

El hijo de la ex presidenta sostuvo a Pulso que “Gonzalo Vial puede haber llegado a un acuerdo con Caval, pero yo no soy socio ni parte de Caval, yo no llegué a ningún acuerdo con él porque sabía que íbamos a ver en un juicio. Su abogado también lo sabía y estaba preocupado justamente de las acciones civiles que podíamos tomar una vez finalizado el juicio. Ese acuerdo lo firmó Gonzalo Vial con Natalia Compagnon y Mauricio Valero a mis espaldas y yo solo me enteré de su existencia en una audiencia. No puede alegar ahora que él no sabía, si yo no firmé ese acuerdo y él tiene copia del mismo”.

Por su parte, desde La Moneda también se refirieron a estos audios de Luis Hermosilla y la eventualidad que también involucre a actuales personeros de Gobierno, ante lo cual la vocera Camila Vallejo expresó que “como Gobierno estamos sumamente tranquilos, no sólo porque hemos hecho la revisión correspondiente, y porque la justicia tiene que avanzar, independientemente de militancias, de cercanía, esa es una máxima que ha puesto el presidente desde hace tiempo, y que se reforzó con el Caso Convenios”.