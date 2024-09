Caso Audios: piden indagar eventuales vínculos con Katherine Martorell y ex subsecretaria acusa “aprovechamiento”

Actualizado el 7 de Septiembre de 2024

Pegasus, querellantes en una causa por exclusión de una licitación de cámaras para Carabineros, busca determinar si Luis Hermosilla tiene cometió acciones que fueran más allá de su condición de abogado defensor de Martorell.

Compartir

La Fiscalía Centro Norte solicitó realizar una serie de diligencias para indagar eventuales vínculos entre Katherine Martorell y el caso Audios, a pedido de los querellantes de la causa contra la ex subsecretaria de Prevención del Delito por una licitación de cámaras corporales a Carabineros.

La empresa Pegasus busca determinar si Luis Hermosilla, quien fue en un primer momento abogado de Martorell en esta investigación, tuvo alguna influencia, consignó T13.

La firma acusó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en ese entonces liderada por la militante RN, por la exclusión en la licitación por más de $378 millones para la entrega de cámaras corporales a la policía.

En esta causa desformalizada, la ex subsecretaria es investigada por los eventuales delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa.

Katherine Martorell acusa “aprovechamiento” de querellantes

En vista de esta situación, Katherine Martorell emitió una declaración pública, donde apunta a Pegasus por intentar vincular su nombre con el caso que tiene como protagonista al abogado Luis Hermosilla.

“La querellante, Pegasus, me ha sometido durante cinco años a una causa en la que ni siquiera estoy formalizada y pide ahora una nueva diligencia, aprovechándose de que Luis Hermosilla fue mi abogado en un primer momento de la investigación“, argumentó.

En esta línea, dejó en claro que “no existe ninguna presentación mediante la cual el señor Hermosilla haya aportado algún antecedente o solicitado alguna diligencia destinada a desvirtuar las imputaciones que Pegasus dirigió en mi contra. Tampoco realizó ninguna presentación que destacara los antecedentes de la investigación que desvirtúan completamente las referidas imputaciones”.

Sobre la causa en su contra, Katherine Martorell precisó que “mi situación procesal no ha cambiado. No he sido formalizada en el curso de una investigación de cinco años en el Ministerio Público, y soy la primera interesada en que ésta concluya“.

La ex subsecretaria reiteró que “no he cometido delito alguno, lo que demostraré en las instancias que corresponde” , agregando que “cuando este proceso por fin termine, ejerceré las acciones legales contra quienes corresponda con el objetivo de reparar mi honra y la de mi familia“.