VIDEO – Oposición pide formalizar a Manuel Monsalve tras su reaparición en Viña del Mar

Actualizado el 2 de Noviembre de 2024

Manuel Monsalve es investigado por delitos de abuso sexual y violación contra una funcionaria de Gobierno.

Compartir

Diputados de oposición instaron al Ministerio Público a acelerar el proceso y formalizar a Manuel Monsalve tras su reaparición pública en la ciudad de Viña del Mar.

A 15 días de su renuncia al cargo de subsecretario del Interior, este viernes, reapareció Manuel Monsalve, investigado por delitos de abuso sexual y violación contra una funcionaria de Gobierno.

Debido a lo anterior, desde la bancada de Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón lamentó que Monsalve aún no esté formalizado. “No se puede entender que pese a todos los detalles que hemos conocido, el ex subsecretario siga en libertad y gozando el fin de semana largo”.

Junto a ello, Ossandón, afirmó que esperan la colaboración de la ex autoridad con la investigación en la comisión que se abrirá en los próximos días en la Cámara de Diputados.

Asimismo, desde Demócratas, el diputado Víctor Pino, aseguró que la intervención de Monsalve ante la prensa “es un intento de desviar la atención y lavar su imagen pública, cuando sabemos que aprovechó su posición de poder para manipular los hechos desde el comienzo”.

En tanto, Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, manifestó que, aunque Monsalve pareciera estar dispuesto a enfrentar a la justicia, “existen los antecedentes necesarios para llevar a cabo la formalización de cargos y que los tribunales determinen las medidas cautelares que correspondan. Aquí debe quedar claro que nadie está por sobre la ley”.

Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano.

Aparición de Monsalve: “Pido respeto por todas las personas dañadas”

En su reaparición, Manuel Monsalve, señaló que “no me puedo referir a los hechos, no porque los quiera eludir, no porque no quiera contestar, es porque hay una investigación que se declaró secreta por una institución del Estado que está investigando”.

“Hay un debido proceso y una investigación declarada secreta”, recalcó el ex militante del Partido Socialista. “Pido respeto por todas las personas profundamente dañadas por este caso”, concluyó.