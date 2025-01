Juan Andrés Lagos (PC) por reforma de pensiones: “Fue un error no aceptar el 3 y 3 de Piñera”

Actualizado el 7 de Enero de 2025

El miembro de la comisión política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, admitió que fue una equivocación no aprobar la propuesta del ex presidente.

Compartir

El miembro de la comisión política del Partido Comunista (PC) Juan Andrés Lagos calificó como un error el haber rechazado la reforma de pensiones que presentó en su oportunidad el ex presidente Sebastián Piñera, que contemplaba un 3% de cotización adicional para un Programa de Ahorro Colectivo y Solidario y otro porcentaje igual para la cuenta de ahorro de cada trabajador.

El ex asesor de la Subsecretaría del Interior se refirió al tema durante la entrevista que le concedió a CNN Chile, oportunidad en la que manifestó que “fue un error no aceptar el 3 y 3 de Piñera“, a la vez que planteó que “no es aceptable” que en la actual reforma se destine menos de un 2,5% de la cotización adicional al tema solidario.

“Creo que la historia es como es y yo creo que deberíamos asumir que hubo momentos en los cuales la aproximación a un acuerdo, que hoy día está en peligro, se podría realizar“, aseveró en el diálogo con Mónica Rincón.

En la ocasión, Juan Andrés Lagos cuestionó a la oposición al plantear que “hay un sector que ha hecho poco o nada por tratar de llegar a un acuerdo, que implica algo muy concreto, que es pensiones dignas”.

Ante la realidad que se vive actualmente en el tema, el integrante de la comisión política del PC planteó que “hay que agotar todas las posibilidades“.

“Estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente Boric, en el sentido de decir que la parte que tiene concretamente que abrirse y ceder es la derecha. Y el gran empresariado del negocio de pensiones”, añadió.

En esa misma línea, el dirigente comunista aseveró que “si se llega a un acuerdo es porque hay en este momento una decisión de la derecha y del gran empresariado de ceder. Si eso no ocurre, es extraordinariamente complejo para el país. Y la ciudadanía debería saber, como en otros casos, que aquí hubo un sector económico y político que se negó”.

Juan Andrés Lagos y la movilización social por las pensiones

Durante la entrevista, Juan Andrés Lagos estimó como un error que no se impulsaran movilizaciones sociales para impulsar la reforma a las pensiones.

“Sí, ha sido un error“, aseguró, aunque de inmediato aclaró que “no estoy hablando de protesta, pero sí de movilizaciones”.

“Yo no comparto para nada esto de que ahora el que se moviliza en las calles no es democrático. Es un error de lesa democracia, porque la participación democrática en las calles es algo sustantivo a lo que es una institucionalidad de derecho democrático”, manifestó.

La frustrada venta de la casa de Allende

Por otra parte, el miembro del comité político del PC se refirió a la frustrada venta de la casa de Salvador Allende para convertirla en una casa museo.

En ese sentido, junto con estimar que hubo “inexperiencia y aceleramiento” en el tema, consideró que “estuvo bien que las partes se retractaran” y calificó el hecho como “un condoro grave”.

“Hay una responsabilidad principal de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, pero también de la titular de Defensa, Maya Fernández”, estimó Lagos, quien dijo que “es preocupante que no conozcan la Constitución, más aún en Defensa“.