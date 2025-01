Jeannette Jara responde a críticas de Jadue a reforma previsional: “No sé quien se podría oponer a un proyecto que mejora las pensiones”

1 de Enero de 2025

Consultada por las palabras de Daniel Jadue contra la reforma previsional, Jeannette Jara sostuvo que "primero tenemos que evaluar bien lo que con la negociación se logre obtener. Nosotros tenemos un mandato del presidente, que es construir este acuerdo, pero la negociación no ha terminado. Entonces, antes de anticipar juicios, creo que hay que esperar lo que de ahí resulte".

Jeannette Jara, ministra del Trabajo, salió al paso de los cuestionamientos del ex alcalde Daniel Jadue a la reforma de pensiones, quien llamó al Gobierno a retirar la iniciativa del Congreso, en medio de su discusión en el Senado.

“Es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP”, indicó Jadue en sus redes sociales, una postura que es compartida por parte de la bancada de diputados del Partido Comunista.

Ante esto, la titular del Trabajo, quien fue parte del tradicional Caldillo de Congrio del PC, precisó que “no sé quién se podría oponer, en realidad, a un proyecto de ley que le mejora las pensiones a las personas. Alguien a quien le fuera indiferente. Por lo menos a nosotros no nos es indiferente, ni al Gobierno”.

“Seguramente, no solamente con mis propios compañeros de partido que han manifestado esta posición, sino que también con muchos otros parlamentarios que pudieran tener dudas, vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo. Y en particular, en mi caso, para tratar de explicarlo y ojalá los podamos convencer, porque no sé quién se podría oponer en realidad a un proyecto de ley que le mejora las pensiones a las personas. Alguien a quien le fuera indiferente, por lo menos a nosotros no nos es indiferente, ni al Gobierno”, argumentó la ministra Jeannette Jara.

Ante estas voces contrarias a la propuesta, Jara aseguró que “tenemos que esforzarnos más en poder informar mejor porque, a lo mejor, por eso hay cierta confusión en algunas personas, pero están en su legítimo derecho, estamos en una democracia. La tarea nuestra como Gobierno nosotras nos tenemos que esforzar más y comunicar mejor”.

“En una negociación como la de pensiones pasa cada cosa, que en realidad no hay mucho que me complique, salvo que no logremos sacar como parte de este proceso. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero bueno, así son las cosas y por algo ha costado tanto. Así que, tranquilidad, que vamos avanzando y nuestra tarea es seguir cerrando esta negociación pronto, y ahí se harán todas las evaluaciones posibles y trataremos de convencer a todos nuestros parlamentarios de lo que sea o no la mejor opción para Chile”, sentenció.