Sigue la espera y el tiempo se acaba: Gobierno retrasa otra vez entrega de indicaciones a reforma previsional

Actualizado el 15 de Enero de 2025

El plazo para que La Moneda pueda sacar adelante la reforma de pensiones se acaba y en el Senado aún están a la espera de las ansiadas indicaciones.

La Moneda nuevamente retrasó el ingreso de indicaciones a la reforma previsional que está siendo revisada en la Comisión del Trabajo del Senado y puso nueva fecha para su presentación.

Es que el plazo original vencía a las 12:00 horas del lunes pasado, pero dado que se mantienen las conversaciones con Chile Vamos para conseguir un acuerdo en materia de pensiones, es que el Ejecutivo solicitó más tiempo.

Pero esta nueva prórroga, que vencía la noche de este martes, otra vez no se cumplió, por lo que se espera que se concrete finalmente este miércoles, mismo día en que se votarán en particular en la Comisión del Trabajo.

El senador Gastón Saavedra (PS) explicó a CNN Chile los detalles de los puntos en los cuales no hay concordancia, como por ejemplo “cuáles son los requisitos para que acceda la mayor cantidad de chilenos y chilenas a la mejora de pensiones, el bono de garantía está excluyendo a 400 mil mujeres y a 240 mil hombres”.

El legislador precisó que “para los hombres se exige un mínimo de 20 años en el sistema y para las mujeres, 13. Entonces, esa cantidad de excluidos va a generar una segregación en las pensiones y en eso creo que podemos alcanzar un mejor acuerdo, ya sea gradualizando o definitivamente ampliando el beneficio a una mayor cobertura”.

Su par Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la instancia parlamentaria, agregó que otro aspecto a acordar es cómo “mejorar sustancialmente la competencia entre administradores, en términos de permitir bajar los cobros y establecer esquemas para, ojalá, subir la rentabilidades”.

Consultado sobre el retraso en la presentación de las indicaciones a la reforma previsional, Coloma aseveró que “es preferible ver con calma las indicaciones para ver cómo está esa coordinación para, ojalá, llegar a un buen entendimiento en un tema que tanto importa a los chilenos”.

Reforma previsional: Oficialismo pide plebiscitar continuidad de las AFP

Mientras el Gobierno intenta alcanzar acuerdos con Chile Vamos en el Senado, en la Cámara de Diputados sus parlamentarios presentaron un proyecto de reforma constitucional para incluir una cuarta papeleta en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, en donde se le consultará a la ciudadanía si desean que las AFP sigan gestionando sus fondos de pensiones.

El diputado Juan Santana (PS), autor de la iniciativa, apuntó que la intención es “habilitar una cuarta papeleta para las elecciones del mes de noviembre, elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales, en donde la población tendrá el derecho a elegir si quiere que las AFP continúen administrando sus ahorros previsionales. Tenemos un sistema que no le pregunta a nadie acerca de las cotizaciones obligatorias que tienen los trabajadores de forma mensual. Un sistema que no le pregunta a nadie acerca del alto costo de las comisiones que cobran permanentemente. Un sistema que no le pregunta a nadie si es que quiere continuar ahorrando e invirtiendo sus ahorros previsionales y los de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”.

Por su parte, Gael Yeomans (FA) declaró que “hemos visto cómo la asociación de AFP en su campaña política contra la reforma de pensiones dice insistentemente: libertad de elegir, que no decidan por ti. Entonces por qué no que los ciudadanos y las ciudadanas de Chile puedan decidir si son las AFP las que administren sus fondos de pensiones o necesitamos pasar a tener una institucionalidad distinta que tenga legitimidad y que le permita mejorar sus pensiones. Queremos que la ciudadanía también tenga una voz, que tenga incidencia en este debate y que le demos posibilidad real de elegir”.