Fallida venta de casa de Allende: Maya Fernández hace uso de guardar silencio ante Fiscalía

Maya Fernández, ministra de Defensa, compareció ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para entregar su testimonio, en calidad de imputada, por la fallida venta de la casa de Salvador Allende en Providencia al Ministerio de Bienes Nacionales.

La comparecencia fue vía telemática y la secretaria de Estado estuvo acompañada por su abogada, Paula Vial. En la ocasión, Maya Fernández hizo uso de su derecho a guardar silencio.

En una declaración pública compartida por la propia Paula Vial, se consigna que “es de público conocimiento, el día de hoy (jueves), mediante la plataforma Zoom, mi representada la Sra. Maya Fernández ha comparecido a la citación de la Fiscalía”.

“Como equipo jurídico aconsejamos a la Sra. Fernández hacer uso de su derecho a guardar silencio por el momento, con la disposición de continuar entregando los antecedentes que requiera el Ministerio Público, en las oportunidades que correspondan”, argumentó la defensora.

Por su parte, Vial reiteró que Maya Fernández “está tranquila y, como siempre, dispuesta a colaborar” en esta causa, abierta tras una querella presentada por un abogado republicano.

En tanto, este viernes deberá comparecer como imputada la senadora Isabel Allende (PS), quien también es representada por Paula Vial, mientras que Sebastián Vergara, subsecretario de Bienes Nacionales, ya prestó declaración.

Valencia no descarta que presidente Boric sea citado a declarar

El fiscal nacional Ángel Valencia también tuvo palabras para la investigación que lleva la Fiscalía Regional de Coquimbo por la fallida venta de la casa de Salvador Allende en calle Guardia Vieja.

En esta línea, expresó en T13 Radio que existe la chance que el presidente Gabriel Boric sea citado a declarar en la causa.

“No quiero que, con lo que voy a decir, se dé por confirmado que esto va a ocurrir. Si no que simplemente quiero insistir en algo que he dicho otras veces: Si es necesario citar al presidente de la República, con toda seguridad el fiscal lo va a citar. Pero no significa que lo vaya a hacer”, argumentó.

Valencia reiteró que “conociendo al fiscal Cooper, si cree que es necesario para la investigación, lo va a hacer”.