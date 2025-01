Fallida compra de casa de Allende: ministra Maya Fernández reconoce que “proceso no fue bien llevado” y descarta renunciar al gabinete

8 de Enero de 2025

La titular de Defensa se refirió a la polémica por la fallida compraventa del inmueble y recalcó que "jamás he recibido un peso por esta casa".

Compartir

Este miércoles la ministra de Defensa, Maya Fernández, abordó la polémica que ha desatado la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Gobierno, la cual terminó con la salida de la titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

Esta controversia se produjo debido a que la ministra Fernández (nieta del ex presidente) es una de las cuatro herederas de la vivienda, quienes iban a recibir un monto cercano a los mil millones de pesos.

“Este proceso, que llevaba varios pasos, no se concluyó, por tanto, no se adquirió la vivienda, con lo cual no hubo traspaso de ella, pero, sobre todo, quiero ser enfática en que nunca hubo traspaso de recursos. Eso no ocurrió“, partió diciendo la secretaria de Estado.

A lo que agregó: “Desde que murió mi madre y yo heredé lo que le correspondía a ella con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa. Quiero decirlo. Creo que es importante. Esto tiene que ver con mi historia, con la historia de mi abuelo”.

La autocrítica de la ministra Maya Fernández tras fallida compra de la casa de Salvador Allende

Sobre una eventual inconstitucionalidad en la compra del inmueble, puesto que los ministros no pueden celebrar contratos con el Estado, Maya Fernández sostuvo que “yo no podía estar involucrada en el proceso, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado (…) Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa“.

Pese a ello, la titular de Defensa reconoció que “el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento”. En esa línea, la autoridad de Gobierno enfatizó que “siempre uno se tiene que hacer una autocrítica respecto a los procedimientos”.

Por ora parte, Fernández descartó renunciar a su cargo: “Yo estoy acá porque me ha nombrado el presidente y estaré hasta el momento que él lo decida”, dijo, considerando que desde la oposición han solicitado su salida producto de esta polémica.