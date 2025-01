Fiscalía Nacional e investigación por fallida venta de casa de Allende: “No hay nadie sobre la ley”

Actualizado el 22 de Enero de 2025

Ángel Valencia, fiscal nacional, se refirió de manera escueta a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por la fallida venta de la casa del presidente Salvador Allende, en calle Guardia Vieja, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.

Valencia, quien fue parte de la cuenta pública de la Fiscalía de Tarapacá, declaró que “esa investigación -por la casa de Allende- tiene la calidad de reservada. Yo quisiera remitirme exclusivamente a la información que la Fiscalía Regional de Coquimbo pudiera hacer pública sobre el particular, pero tanto como en otras ocasiones, no hay nadie por sobre la ley”.

Es que la investigación es liderada Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, luego de la denuncia presentada por el abogado republicano Raimundo Palamara, por eventual fraude al Fisco, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Al respecto, el fiscal nacional aseveró que “es una investigación abierta, una investigación vigente. Lo importante es que los hechos se esclarezcan”.

En esta línea, dejó en claro que la intención de la Fiscalía Nacional en las indagatorias por la fallida operación inmobiliaria, donde serán citadas a declarar como imputadas la senadora Isabel Allende (PS) y la ministra Maya Fernández, es que se actúe con imparcialidad.

“Cuando una investigación se inicia, lo he dicho muchas veces, no se sabe cómo termina. Lo importante es que los hechos se esclarezcan y, en definitiva, los fiscales, de manera objetiva e imparcial, establezcan si se cometió algún delito. Y eso es lo que nos importa”, dejó en claro Ángel Valencia.

Respecto a acciones futuras en el caso o un eventual desafuero de la senadora Allende, Valencia reiteró que “yo quisiera no profundizar sobre el particular. Se trata de atribuciones del fiscal. Me remito exclusivamente a lo que la Fiscalía de Coquimbo vaya a señalar”.