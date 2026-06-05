Presión de Republicanos y Libertarios surte efecto en la UDI: Grau queda en manos de RN e independientes del oficialismo

Pese a la resistencia inicial, el gremialismo se decantó por concurrir con sus votos para la acusación contra el exministro de Hacienda. “Nosotros vamos a poner nuestros votos para evitar dividir al oficialismo”, sostuvo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).

El próximo lunes, a primera hora, las bancadas del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario ingresarán a la Secretaría de la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

El libelo acusatorio, que está siendo trabajado en conjunto por ambas bancadas, se sostiene en el “error” que tuvo en el cálculo y proyección de la deuda pública. Según los acusadores, la eventual negligencia de Grau habría puesto en peligro la “credibilidad institucional y el correcto control democrático sobre el gasto fiscal”.

Lo anterior, a raíz de la acusación del actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz, que apuntó a su antecesor por no incluir en el último informe financiero del gobierno anterior una eventual deuda de US$10.500 millones para el periodo 2026-2030.

Más allá de los argumentos técnicos de la acusación —que han sido puestos en entredicho por expertos, entre ellos el ex ministro Ignacio Briones—, hoy la discusión está alojada en terreno político.

A pesar de las advertencias de Chile Vamos, las bancadas de Republicanos y Nacional Libertarios decidieron seguir adelante con el libelo y emplazaron a sus socios de sector a plegarse a la arremetida contra el exministro. “Si votan de manera distinta van a haberse hecho cómplices de la actitud y la actividad del exministro”, llegó a decir Johannes Kaiser, principal promotor de la AC, aludiendo directamente a Chile Vamos. Y a menos de dos días de que se presente el libelo, la presión de republicanos y libertario pareciera haber surtido efecto.

En la UDI, pese a la resistencia a suscribir el texto, ya hay una definición tomada: votar a favor de la acusación contra Grau que lo inhabilitaría de ejercer cargos públicos por cinco años.

Si bien en el gremialismo hubo reparos en torno al momento que se presenta la AC (mientras el Gobierno busca respaldo en el Senado para la megarreforma) y a los argumentos de fondo, primó la postura de no dividir al oficialismo en un contexto en que el Gobierno busca reacomodar la agenda tras el cambio de gabinete y la reinstalación en el Ministerio de Seguridad.

“Nosotros vamos a poner nuestros votos para evitar el primer peor escenario, que es dividir al oficialismo, y vamos a trabajar para que logre los votos”, sostuvo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), en conversación con Radio Infinita.

En todo caso, en Chile Vamos transmiten que si se consigue el respaldo necesario en la Cámara—78 votos—, la presentación no tiene futuro en el Senado donde este tipo de arremetidas suelen caerse.

En ese sentido, en la coalición apuntan a que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ya le bajó el pulgar al libelo al sostener que “yo espero que no se presente y que, si se presenta, se rechace mayoritariamente”, además de que en la Cámara Alta los republicanos y libertarios están en inferioridad de votos frente a Chile Vamos.

De quién depende Grau en la Cámara

Pese a la creciente masa de diputados a favor de la AC en su contra, Grau aún mantiene posibilidades de que el libelo no prospere en la Cámara.

Además de la bancada PDG que aún no ha definido su postura, a excepción del diputado Javier Olivares que anunció su voto a favor, el exministro está a la espera de lo que decida la bancada de Renovación Nacional.

Hoy, el jefe de bancada, diputado Diego Schalper, afirmó que están a la espera del texto para adoptar una definición. Sin embargo, hay miembros del comité de RN que no militan en el partido y que podrían decantarse por rechazar el libelo.

Tal es el caso de los diputados Tomás Kast, Jorge Guzmán (ambos Evópoli) y la diputada Joanna Pérez, del movimiento Demócratas.

Esta última mostró sus reparos a la arremetida contra Grau: “Cuando se anunció esta AC, previo a la cuenta pública, no fuimos contactados. Yo advertí al Gobierno que no era el mejor de los tiempos pues no ayuda al clima para sacar adelante los proyectos de urgencia del país”.

Y acotó: “Creo que existen también otras instancias para aclarar responsabilidades, como la comisión investigadora que ingresé con este objetivo el 22 de marzo y solo tenemos 22 firmas de 62 que se necesitan. Sin embargo la gravedad es tal que analizaremos en detalle el líbelo y actuaremos en consecuencia”.