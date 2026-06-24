“Incompetencias de comunistas”: Daniel Mas se enfrenta al PC por proyecto de contrato por horas

La intención de La Moneda es impulsar la propuesta para flexibilizar el mercado laboral.

AGENCIA UNO

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, se enfrascó en un duro cruce con Luis Cuello, diputado del Partido Comunista, en el marco de la insistencia del Gobierno por impulsar el proyecto que permite los contratos por hora.

La controversia se inició cuando el parlamentario cuestionó la iniciativa, presentada en 2018 y que el Ejecutivo quiere reactivar, comparando la propuesta con el panorama que debían vivir los trabajadores de las salitreras a inicios del siglo XX: “Próximo proyecto de ley del Gobierno: pago con fichas, para promover el empleo”.

La analogía no le gustó a Daniel Mas, quien dedicó duros calificativos para el Partido Comunista para defender el proyecto de contrato por horas, apuntando que la intención es flexibilizar el mercado laboral.

“Comparar trabajo por horas con pago con fichas no es una crítica, es una falsedad histórica. Las fichas quitaban libertad; el empleo por horas la amplía. Menos consignas y más argumentos”, precisó Mas, que agregó que “la emergencia laboral requiere propuestas y no la incompetencia ni la ironía de los comunistas”.

Ante esto, el diputado Luis Cuello le cuestionó el tono empleado al secretario de Estado, apuntando que “su descalificación es gratuita y no corresponde a su función pública. Por otro lado, el trabajador que negociará (?) un contrato por horas con el Líder o Falabella tendrá tanta libertad como el obrero del salitre que recibía un puñado de fichas como sueldo”.