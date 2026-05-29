Ministro Mas asegura que alza de desempleo es “un auténtico drama social” y apunta a gobierno de Boric

Ante este escenario, el biministro Daniel Mas instó a que la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast sea despachada por el Congreso.

AGENCIA UNO

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, se refirió a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), donde apuntó que la tasa de desempleo subió 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, su nivel más alto en cinco años.

Ante esto, el secretario de Estado dejó ver en redes sociales que estas cifras son resultado de las políticas del gobierno de Gabriel Boric: “la alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado”.

“Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral”, agregó Mas.

Ante este escenario, el biministro Daniel Mas instó a que la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast sea despachada por el Congreso.

“El proyecto de Reconstrucción Nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego”, recalcó.

Por su parte, el titular del Trabajo, Tomás Rau, puso foco en la calidad del empleo, ya que precisó que el país ya lleva tres años con cifras superiores al 8%, por lo que dejó en claro que pondrán énfasis en medidas como la Sala Cuna Universal.

“Es muy importante avanzar transversalmente en una medida pro empleo femenino”, cerró el ministro Rau.