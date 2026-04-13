Millonarios patrimonios en el gabinete de Kast: fortuna del biministro de Economía sobrepasa los US$100 millones

El biministro Daniel Mas registra participaciones en más de 50 sociedades, principalmente del sector de la construcción.

AGENCIA UNO.

Las declaraciones de intereses y patrimonio de miembros del gabinete han revelado cifras que, en algunos casos, superan los US$100 millones, generando debate sobre transparencia y el acceso público a esta información.

Uno de los casos más llamativos es el del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien registra activos que superarían los US$100 millones, con participaciones en más de 50 sociedades vinculadas principalmente al sector de la construcción.

Patrimonios millonarios en el gabinete de Kast: fortunas superan los US$100 millones

En tanto, el canciller Francisco Pérez Mackenna declaró un patrimonio cercano a los US$85 millones, compuesto principalmente por cuotas en fondos de inversión extranjeros, activos financieros, sociedades en el exterior e inversiones en distintos países.

Su declaración también incluye un amplio patrimonio inmobiliario en Chile y el extranjero, además de una importante colección de vehículos. En el detalle figuran 14 autos, entre ellos modelos de alta gama como un McLaren 720S Spider, un Porsche 911 Turbo S, un Aston Martin Vanquish, un Mercedes-Benz G 63 AMG y un Cupra Formentor, entre otros.

Además, el ministro posee dos embarcaciones completamente de su propiedad y múltiples inversiones financieras, incluyendo depósitos a plazo, fondos mutuos y ahorros previsionales voluntarios que superan varios millones de dólares.

El resto del gabinete también presenta patrimonios diversos, con ministros que declaran propiedades de alto valor, inversiones en sociedades, acciones y deudas hipotecarias. Entre ellos destacan casos con inmuebles que superan los $1.300 millones y participaciones en empresas nacionales e internacionales.

El proceso de declaración estuvo marcado por retrasos y baja disponibilidad de información en la plataforma oficial, ya que solo dos ministros habrían subido sus antecedentes dentro del plazo establecido, mientras el resto fue conocido principalmente a través de filtraciones.