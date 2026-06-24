Matthei apunta al Gobierno tras muerte de niño en encerrona: “Prometieron el mejor plan contra la delincuencia y no tenían nada”

Matthei también cuestionó el tuit en el que Kast pedía cadena perpetua para los involucrados. “Respecto de los menores de 18 no existe cadena perpetua, entonces de qué estamos hablando”, recriminó.

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), salió a arremeter contra el Gobierno a raíz del homicidio del niño de 12 años que sufrió una encerrona junto a su familia en San Bernardo en la madrugada del martes.

Hasta ahora, cuatro de los cinco sospechosos de haber participado en el delito han sido detenidos. La muerte del menor de edad causó conmoción, pues tras el robo del vehículo no pudo salir de él y fue arrastrado por tres kilómetros. A su vez, trascendió que los involucrados en el robo y muerte del niño, habían cometido otros delitos similares y agredido a un carabinero esa misma noche.

“Perdón, pero ¿existe cadena perpetua para los menores de 18? Respecto de los menores de 18 no existe cadena perpetua, entonces de qué estamos hablando“, dijo Matthei respondiendo al tuit del presidente José Antonio Kast en el que pedía esta condena para los involucrados, pese a que entre ellos hay dos adolescentes de 17 años.

“Todo el mundo dice ‘no, si hay planes’. Mentira, no hay planes. Si hubiera un plan serio ya estarían averiguando cuál es el software que nosotros teníamos para que cámaras de distintas marcas pudieran ser integradas”, criticó Matthei en conversación con el matinal Tu Día de Canal 13.

La exalcaldesa también fue crítica con que se designara a más de una veintena de personeros políticos como embajadores. “A esos los tendría a todos trabajando acá en materia de delincuencia. Son demasiado pocos, ¿usted cree que con un ministro y dos subsecretarios vas a arreglar esto?“, cuestinó para luego agregar que hay gente de su coalición que está “vetada” por el Gobierno

“Prometieron a todo Chile que tenían el mejor plan contra la delincuencia. No tenían nada, ni siquiera ministro, no tenían equipo”, recriminó.