“La pelea interna no contribuye a nada”: Manouchehri tras el rechazo a su desafuero solicitado por Fidel Espinoza

La Corte de Apelaciones de Valparaíso concluyó que no existió por parte del diputado la intención de injuriar ni de afectar la honra del senador.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) aseguró este jueves que “la pelea interna no contribuye a nada“, tras conocer la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de rechazar la solicitud de desafuero en su contra presentada por el senador socialista Fidel Espinoza.

De esta forma, el tribunal de alzada porteño resolvió la solicitud presentada por Espinoza, en la cual acusó al diputado de su colectividad de injurias graves por haberlo tratado de “corrupto” y por denunciar públicamente que había amenazado con golpearlo.

Los hechos aludidos por el senador dicen relación con lo ocurrido durante la tensa sesión que se produjo en el marco de la acusación constitucional contra el exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Qué dijo la Corte ante solicitud del desafuero de Manouchehri

De acuerdo con lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el calificativo fue emitido mientras Manouchehri se encontraba ejerciendo sus funciones parlamentarias y sosteniendo la acusación constitucional contra Ulloa, por lo que quedó protegido por la inviolabilidad parlamentaria consagrada en la Constitución.

Además, sobre las acusaciones de amenazas, concluyó que el diputado simplemente relató hechos que, a su juicio, ocurrieron durante la discusión y que él consideró como delitos.

En su conclusión, el tribunal apuntó que estima que no existió por parte del diputado la intención de injuriar ni de afectar la honra del senador, sino que hizo uso de su derecho a informar y denunciar hechos ante las autoridades.

La reacción del diputado socialista

Tras enterarse de lo resuelto por el tribunal porteño, el diputado Manouchehri sostuvo que “las acciones que hemos impulsado han permitido destituir a tres jueces vinculados a la corrupción. Eso ha sido bueno para Chile”.

“Ni las amenazas que hemos recibido, ni menos las querellas, nos van a amedrentar. La pelea interna no contribuye a nada”, añadió.

Finalmente, concluyó que “mi foco está en seguir representando a las casi 100 mil personas que nos llevaron al Congreso, enfrentando los abusos del poder con la misma valentía y coraje”.