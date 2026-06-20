Manouchehri (PS) apunta al oficialismo por caso de niños haitianos: “Fue para sembrar miedo y atacar políticamente”

El diputado Daniel Manouchehri (PS) arremetió este sábado contra la derecha a raíz del caso de los niños haitianos que, tras fallas detectadas en el control de su ingreso al país, están siendo buscados por la Policía de Investigaciones para descartar que hayan sido vulnerados sus derechos.

Fue a inicios de esta semana que un preinforme de la Contraloría levantó las alertas. El documento daba cuenta de que en una muestra de 105 niños que habían ingresado en vuelos chárter al país en 2025, 64 no habían podido ser ubicados y que había opacidades en el proceso que podrían haber derivado en una vulneración de sus derechos. Por ende, el Gobierno activó una fuerza de tarea liderada por la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf (Partido Republicano) para agilizar el traspaso de información a la Policía de Investigaciones, que estaba llevando a cabo su búsqueda.

En paralelo, los municipios Estación Central, Graneros y Romeral comenzaron a buscar a los niños y a dar sus propios recuentos de aquellos que habían sido encontrados, aunque esto último fue objeto de controversia, pues no había certeza en el Gobierno de que esos menores de edad correspondieran a los del listado de Contraloría. Con todo, de acuerdo con la última actualización que dio el Ejecutivo el viernes por la noche, 33 de los 64 niños fueron hallados en buenas condiciones y con sus familias. También el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, sostuvo que no hay denuncias de presunta desgracia asociadas.

Manouchehri apunta contra la derecha y recibe respuesta

“En el caso de los niños haitianos nosotros creemos que se debe investigar todo, que se ubique a cada niño y que se sancione cualquier negligencia o delito“, remarcó Manouchehri esta jornada.

Luego, el legislador apuntó a la vereda contraria: “Lo que hemos visto es miserable. Sectores de la derecha hablaron de secuestros, tráfico de menores y hasta tráfico de órganos sin una sola prueba. Confundieron niños inubicables en un registro con niños desaparecidos para sembrar miedo y atacar políticamente. Investigar no autoriza a mentir y usar a niños haitianos para fabricar una historia de horror es cruzar todos los límites”.

Los dichos del parlamentario socialista fueron criticados por la presidenta del movimiento Demócratas, Joanna Pérez. “Es lamentable que el diputado Manouchehri intente deslegitimar hechos que son extremadamente graves y que dicen relación con el funcionamiento de los instrumentos de control migratorio del Estado”, dijo la diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior.

“Aquí no estamos frente a una discusión política menor. Existen antecedentes que deben ser esclarecidos y respecto de los cuales corresponde determinar responsabilidades, corregir fallas institucionales y establecer si hubo personas u organizaciones que se aprovecharon de estas debilidades”, añadió.