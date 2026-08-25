“Si fuera senador todavía, votaría en contra de la idea de legislar”: exministro Elizalde por la reforma de seguridad

“Desconoce los límites y contrapesos de un sistema democrático”, planteó el exministro del Interior del gobierno de Gabriel Boric.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El exministro del Interior de Gabriel Boric, Álvaro Elizalde, criticó con dureza la reforma de seguridad presentada por el gobierno del presidente José Antonio Kast, y aseguró que representa “una amenaza para lo que entendemos por democracia”.

“Sin lugar a dudas, el solo hecho de pretender aprobarla da cuenta de una falta de convicciones respecto de cuáles son las herramientas que se pueden utilizar en una democracia para no solo velar por la seguridad, sino que mejorar la calidad de vida de todas las personas“, apuntó el también exsenador.

Según su punto de vista, “el borrador era horroroso, pero la reforma también es muy mala”, y apuntó en particular a que la iniciativa “establece la posibilidad de suspender ciertas libertades”.

Ellizalde, la reforma y el sistema democrático

“Es una reforma redundante, porque gran parte de lo que establece ya está en la Constitución. Por lo tanto, no es necesario”, manifestó Elizalde durante la entrevista que le concedió al programa Me enteré por la prensa, de Canal 13.

El exministro del Interior ahondó en sus críticas y recalcó que “la reforma desconoce los límites y contrapesos de un sistema democrático“.

“Es una mala reforma. El solo hecho de entrar a ver cómo se mejora, va a significar que finalmente se termine aprobando un texto que no es bueno para la democracia y que no entrega una herramienta idónea ni efectiva para enfrentar la criminalidad en nuestro país. Por eso he dicho que las medidas anunciadas por el Gobierno son más bien efectistas que efectivas“, aseveró.

“Aquí el gobierno llegó a improvisar, esa es la verdad. La exministra Steinert lo dijo con todas sus letras: el presidente Kast hizo tres campañas presidenciales con la seguridad como un eje central dentro de sus propuestas y, sin embargo, no tenía ningún planteamiento concreto“, manifestó Álvaro Elizalde.

En la parte final de la entrevista, el exparlamentario aseveró que “si yo fuera senador todavía, votaría en contra de la idea de legislar“.