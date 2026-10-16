Director del INDH cuestiona críticas de Arrau: “No corresponden a aquellas que tienen que realizarse entre instituciones del Estado”

El INDH expresó sus reparos al proyecto que busca extender la legítima defensa privilegiados a los funcionarios militares y policiales que están de franco, lo que fue rechazado por Arrau.

AGENCIA UNO

Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), salió al paso de las críticas a la organización el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, luego de su informe contrario a la Ley Nain Retamal 2.0.

El INDH expresó sus reparos al proyecto que busca extender la legítima defensa privilegiados a los funcionarios militares y policiales que están de franco, lo que fue rechazado por Arrau.

“El INDH una vez más está desconectado de la realidad. Su informe en contra de la legítima defensa de franco para nuestras policías y FF.AA. refleja una mirada ideológica que se debe transparentar ante los chilenos, esto es: su resistencia a fortalecer el respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad”, declaró Martín Arrau en redes sociales.

El titular de Seguridad Pública dejó en claro que el Gobierno seguirá “impulsado la profundización de la Ley Nain-Retamal para proteger al funcionario que, estando de franco y en cumplimiento de su deber policial, enfrente una agresión grave contra su integridad o la de terceros”.

“Ante criminales cada vez más violentos, dar protección y certeza jurídica a quienes nos defienden es una obligación del Estado. No vamos a retroceder en ese compromiso”, cerró Arrau.

Ante estas palabras, el director del INDH respondió que “lo primero que quiero decir es que tanto en su tono como en su modalidad no corresponden a aquellas que tienen que realizarse entre instituciones del Estado. El INDH es una institución pública y entre instituciones públicas debe haber deferencia y respeto por las opiniones y funciones que cada uno cumple en el ámbito de su competencia”.

Para Yerko Ljubetic, la postura de Martín Arrau pone “en cuestión el cumplimiento de una parte esencial del mandato que la ley le impone al INDH”, que es el equilibrio entre la norma legal y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

En esta línea, recalcó que el informe emanado fue respaldado por unanimidad por el Consejo del INDH, el cual “pone el acento, precisamente, en la importancia y el valor” de la seguridad de la ciudadanía.

“Sin seguridad es imposible ejercer los derechos humanos. Pero también habla de la seguridad que todos y todas debemos tener en el sentido de que en el cumplimiento de las funciones que el Estado y la sociedad le encomiendan a las Fuerzas de Orden y Seguridad, precisamente, éstas se desempeñen con pleno y cabal respeto a los derechos humanos de todas y de todos los habitantes del territorio nacional”, indicó el representante del INDH.