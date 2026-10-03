“Apoyar el futuro de Chile”: UDI propone recortar recursos del INDH para financiar proyectos educativos en el Presupuesto 2027

La bancada de diputados UDI dejaron en evidencia su molestia por los recortes que el Gobierno realizó en proyectos educativos en la Ley de Presupuesto 2027, afectando a los Liceos Bicentenario y a las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones.

Ante esto, aseguraron que durante la discusión de la iniciativa buscarán la manera de recortar otras partidas con el fin de reasignar recursos para proteger los beneficios.

La jefa de bancada UDI, Flor Weisse, quien además integra la Comisión de Hacienda, aseguró que programas como Yo Elijo Mi PC no debiera verse afectados con los recortes.

“Entiendo que el Gobierno debe hacer ajustes y cuidar los recursos públicos, pero hay programas que debemos mirar con especial cuidado. El programa Yo Elijo Mi PC ha sido un avance importante para los estudiantes y sus familias, porque no se trata solo de entregar un computador, se trata de apoyar la educación, de entregar tecnología, de disminuir las brechas digitales“, expresó.

Para Weisse, “este programa no debe eliminarse, debe fortalecerse y por supuesto mejorar las deficiencias en su ejecución, porque apoyar la educación es apoyar el futuro de Chile”.

La UDI propuso que para no afectar a proyectos educativos, se recorte el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“Si hay que recortar y rebajar, hay otras partidas que pueden hacerse, como por ejemplo el Instituto de Derechos Humanos y otros que revisaremos en el análisis y el debate del presupuesto”, afirmó la diputada UDI.