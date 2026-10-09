“Debe corregirse”: Mañalich cuestiona recorte de $28 mil millones a la Ley Ricarte Soto

El exministro también alertó sobre la centralización de recursos destinados a los servicios de salud y pidió mayor autonomía para que las regiones definan sus inversiones según sus necesidades sanitarias.

El exministro de Salud Jaime Mañalich cuestionó la reducción de recursos para la Ley Ricarte Soto incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 y llamó a corregir la medida durante su tramitación.

El recorte, cercano a los $28 mil millones y equivalente a alrededor de un 14% menos respecto de los recursos contemplados para este año, podría dificultar la incorporación de medicamentos de alto costo, especialmente para tratar enfermedades oncológicas.

Mañalich cuestiona recorte de $28 mil millones a la Ley Ricarte Soto

En ese contexto, el exsecretario de Estado advirtió que la disminución de fondos podría retrasar el acceso a nuevas terapias que han demostrado resultados en pacientes con enfermedades graves.

“Yo creo que eso es algo que debe corregirse y generar o reactualizar la Ley Ricarte Soto, porque eso permite, sobre todo en cáncer, que medicamentos que son nuevos, que son de alto costo, pero que producen resultados claramente demostrables, se incorporen al tratamiento de personas en Chile lo antes posible como necesitamos”, sostuvo.

Mañalich también manifestó reparos frente a los cambios propuestos en la distribución del presupuesto sanitario, debido a que parte de los recursos se concentraría a nivel central.

A su juicio, esta modificación podría limitar la autonomía de las regiones para decidir inversiones según sus propias necesidades epidemiológicas, como la construcción de unidades de radioterapia, quimioterapia y centros de atención ambulatoria.

“Esos recursos salen del presupuesto ahora y se centralizan, se desregionaliza la inversión en salud. Yo creo que eso es algo que hay que mirar con mucho cuidado, porque cada región puede emprender sus proyectos, puede llevar adelante, estar más atento a sus necesidades locales”, afirmó.

En particular, el exministro apuntó a la situación de Los Lagos, donde advirtió una mayor incidencia de cáncer y dificultades relacionadas con la falta de especialistas e infraestructura, que obligan a pacientes a trasladarse a otras ciudades para recibir tratamientos.