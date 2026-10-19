Medio Ambiente: más del 20% del presupuesto para el Cambio Climático en 2025 se usó en coffee breaks

Ante esta situación, la cartera liderada por Francisca Toledo sostuvo que “los antecedentes forman parte de una revisión de la gestión presupuestaria recibida por la actual administración”.

AGENCIA UNO

Un informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre los gastos de la Subsecretaría del ramo, que detectó que el Programa de Cambio Climático destinó el 20,5% de su presupuesto a variables como coffe breaks, talleres y servicios de catering.

Según consignó Emol, este programa “gastó más de $123,4 millones en estos conceptos durante 2025, de un presupuesto operacional ejecutado de aproximadamente $603 millones”.

El documento dado a conocer por la cartera apunta que “la cifra refleja un fuerte incremento respecto de 2022, cuando este tipo de desembolsos representaba apenas el 2,4% de los recursos de operación. En 2024, en tanto, ya habían alcanzado el 16%”.

“Entre 2024 y 2025, la Subsecretaría del Medio Ambiente destinó más de $1.239 millones a servicios de catering, ferias, talleres y coffee break. Solo en 2025, estos gastos alcanzaron cerca de $817 millones, prácticamente el doble de los $422 millones registrados el año anterior”, agregó el análisis.

Junto con ello, en materia de ejecución presupuestaria, se puntualizó que “entre 2022 y 2025, la Subsecretaría dejó sin ejecutar y debió reintegrar a la Dirección de Presupuestos (Dipres) un promedio anual equivalente al 6,8% de su presupuesto disponible, lo que evidencia problemas de planificación y ejecución de los recursos”.

“A ello se suma la situación del Programa de Calefacción Sustentable, donde cerca de 1.500 calefactores destinados a las regiones de Ñuble y Aysén permanecen almacenados en dependencias de proveedores, luego de que los contratos de instalación y almacenamiento perdieran vigencia entre octubre y noviembre de 2025”, precisó el Ministerio de Medio Ambiente.

Ante esta situación, la cartera liderada por Francisca Toledo sostuvo que “los antecedentes forman parte de una revisión de la gestión presupuestaria recibida por la actual administración, que también identificó un déficit de arrastre superior a $830 millones, asociado a compromisos y pagos pendientes de 2025″.

“Esta situación obligó a reasignar recursos del presupuesto vigente, reduciendo la disponibilidad para financiar programas durante 2026”, sentenció.