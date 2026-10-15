El programa de Calefacción Sustentable, que reemplaza calefactores a leña por alternativas menos contaminantes, tendrá un recorte de 54,47% en 2027.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla una reducción de recursos para enfrentar el cambio climático, la calefacción sustentable y la fiscalización ambiental, además de eliminar la glosa que identificaba específicamente los fondos destinados a implementar el Acuerdo de Escazú.

En total, el Ministerio del Medio Ambiente dispondría de $98.631 millones para el próximo año, lo que representa una caída real de 0,95% respecto del presupuesto aprobado para 2026.

Presupuesto 2027: Medio Ambiente reduce recursos para cambio climático

Según informó La Tercera, uno de los principales ajustes corresponde a los recursos para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que reúnen los compromisos climáticos asumidos por Chile ante Naciones Unidas y que experimentarán una disminución real de 60,32%.

En tanto, la asignación general para programas relacionados con el cambio climático bajará 21,76%, mientras que el programa de Calefacción Sustentable tendrá un recorte de 54,47%.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por Francisca Toledo, explicaron que la reducción presupuestaria busca concentrar los recursos en obligaciones legales y programas prioritarios.



Asimismo, señalaron que durante los últimos cuatro años se produjo una disminución progresiva en la ejecución del gasto y que parte de los fondos se destinaba a actividades sin impacto ambiental directo, como talleres, seminarios y servicios de alimentación.

Respecto del Acuerdo de Escazú, la cartera sostuvo que eliminar su referencia específica en una glosa no implica suspender los compromisos del tratado y aseguró que su implementación continuará en 2027 con recursos para su funcionamiento nacional y regional.

Otro de los programas afectados será el de Calefacción Sustentable, orientado a sustituir calefactores antiguos a leña por alternativas menos contaminantes. El ministerio atribuyó la rebaja a la priorización de 10.072 calefactores que permanecen almacenados en bodegas y que se busca instalar durante el próximo año.

Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tendrá una disminución real de 2,44% en su presupuesto, mientras que sus programas de fiscalización registrarán una caída de 19,40%. Además, se consideran 14 cupos menos en su dotación máxima.