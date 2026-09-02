Reforma de pensiones: AFPs destacan mayor flexibilización en inversión de Fondos Generacionales

León Fernández de Castro, presidente del gremio, puntualizó que en las próximas semanas entregarán una mirada más detallada y técnica del régimen de inversión.

La Asociación de AFP destacó el régimen de inversión definitivo para los Fondos Generacionales que dio a conocer la Superintendencia de Pensiones, luego de hacer una consulta a los actores del mercado, en el marco de la reforma previsional.

León Fernández de Castro, presidente del gremio, indicó en una declaración pública que “en general hay una mejora importante en el diseño, permitiendo mayor flexibilidad para establecer las estrategias de inversión de las administradoras”.

“Tal como lo comentamos previamente, al disminuir rigideces se deja más espacio a la diferenciación de carteras, para que cada AFP pueda competir, innovar y buscar la mejor rentabilidad en beneficio del ahorro de sus afiliados”, celebró el representante de las administradoras.

Fernández de Castro puntualizó que en las próximas semanas entregarán una mirada más detallada y técnica del régimen de inversión.

Según la Superintendencia, los Fondos Generacionales reemplazarán a los actuales multifondos A, B, C, D y E, por 10 Fondos Generacionales (FG), los cuales están organizados por rangos etarios, de manera que las personas afiliadas más jóvenes son asignadas a FG que priorizan el crecimiento del ahorro, mientras que las personas de mayor edad son asignadas a FG que se centran en la protección de la pensión.