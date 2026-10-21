Gonzalo Arenas, nuevo vocero: “Todavía estamos en un proceso en el que este Gobierno logre un consenso”

Gonzalo Arenas planteó que “hay una relación entre la falla en el sistema político y la falla en el sistema judicial. En el estallido social se dio una pérdida de credibilidad del estamento público”.

AGENCIA UNO

Durante esta jornada hizo su estreno como nuevo vocero de Gobierno Gonzalo Arenas, quien además será subsecretario de la Segegob – en reemplazo de José Francisco Lagos -, quien en marzo pasado conversó con Revista D.

En entrevista con Gabriela Villalobos, Arenas, quien en ese entonces era decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, explicaba sobre la crisis política y judicial que enfrenta el país que “en Chile se rompió en 2019 un consenso que teníamos desde los años 90 en cuanto a nuestra forma de crecimiento y nuestra forma de enfrentar la sociedad, y ese consenso todavía no se ha reconstruido. Quizás no necesariamente el mismo entendimiento; generalmente las crisis hacen que uno tenga nuevos consensos o que se modifiquen los que estaban”.

“Estamos en una etapa más bien intermedia de crisis. En Chile todas las crisis siempre han tenido después un largo camino hacia la reconstrucción de algo nuevo. Duran entre seis y siete años. La gran crisis del 25 se resolvió recién en 1932, siete años después, con el segundo gobierno de Alessandri. Entonces nosotros todavía estamos en un proceso en el que este nuevo Gobierno puede que logre un consenso o puede ser que no, y sigamos a la deriva por un buen tiempo”, agregó.

Gonzalo Arenas planteó que “hay una relación entre la falla en el sistema político y la falla en el sistema judicial. En el estallido social se dio una pérdida de credibilidad del estamento público. Entonces hay ahí una crisis en cuanto a los principios ciudadanos y republicanos de todos los actores políticos, jurídicos, etcétera. Y eso yo creo que es común. Y esas crisis se producen cuando no hay una convicción de un proyecto de país potente, donde el bien común pasa a ser algo secundario y cada uno trata de llevarse un pedazo de ese bien común para la casa”.

“Esa falta de sentido republicano se manifiesta no solamente en una corrupción en cuanto a plata, sino también en una corrupción en la forma de entender el sistema político, en el sentido de que, en el fondo, aquí hay amigos y enemigos, que es imposible darle alguna ayuda al adversario, aunque se caiga la institucionalidad. De ahí empiezan los populismos”, puntualizó el ahora vocero de Gobierno.